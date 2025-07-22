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Головна Армія Військові отримали мобільні комплекси для F-16 — чим унікальні

Військові отримали мобільні комплекси для F-16 — чим унікальні

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 15:09
В Україні створили унікальні комплекси для F-16 - чому вони важливі
Літак F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Повітряні сили України отримали перші мобільні комплекси технічного обслуговування для винищувачів F-16. Завдяки цьому з’явиться можливість значно підвищити ефективність використання бойової авіації в умовах війни.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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Що відомо про мобільні комплекси для F-16

Зазначається, що мобільні комплекси були розроблені, закуплені та передані Повітряним силам спільними зусиллями благодійного фонду "Повернись живим", Міністерства оборони та за підтримки державної компанії "Укрнафта".

У рамках ініціативи "Проєкт 61" вдалося розробити унікальну мобільну екосистему, що повністю відповідає актуальним потребам фронту.

Комплекси суттєво підвищують мобільність авіації в умовах активних бойових дій, коли російські війська ведуть полювання на літаки та інфраструктуру аеродромів. У їхній основі — ключові модулі:

  • Комплекс планування місій — мобільна база для передпольотного брифінгу пілотів та супроводу бортів у ближній зоні.
  • Два комплекси підготовки авіаційного озброєння — прискорюють перевірку та підготовку боєприпасів, а також спрощують їхнє кріплення до літака.

"Раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб. Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох людей", — розповідає Сергій, представник проєкту.

У Повітряних силах додали, що фінансову підтримку для реалізації цього проєкту надала Укрнафта, яка внесла майже 49,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, Україна та Чехія домовилися про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39.

А на початку травня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.

літак винищувач F-16 Повітряні Сили ЗСУ авіація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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