Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Военные получили мобильные комплексы для F-16 — чем уникальны

Военные получили мобильные комплексы для F-16 — чем уникальны

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 15:09
В Украине создали уникальные комплексы для F-16 - почему они важны
Самолет F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Воздушные силы Украины получили первые мобильные комплексы технического обслуживания для истребителей F-16. Благодаря этому появится возможность значительно повысить эффективность использования боевой авиации в условиях войны.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Что известно о мобильных комплексах для F-16

Отмечается, что мобильные комплексы были разработаны, закуплены и переданы Воздушным силам совместными усилиями благотворительного фонда "Вернись живым", Министерства обороны и при поддержке государственной компании "Укрнафта".

В рамках инициативы "Проект 61" удалось разработать уникальную мобильную экосистему, которая полностью соответствует актуальным потребностям фронта.

Комплексы существенно повышают мобильность авиации в условиях активных боевых действий, когда российские войска ведут охоту на самолеты и инфраструктуру аэродромов. В их основе — ключевые модули:

  • Комплекс планирования миссий — мобильная база для предполетного брифинга пилотов и сопровождения бортов в ближней зоне.
  • Два комплекса подготовки авиационного вооружения — ускоряют проверку и подготовку боеприпасов, а также упрощают их крепление к самолету.

"Раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек. Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек", — рассказывает Сергей, представитель проекта.

В Воздушных силах добавили, что финансовую поддержку для реализации этого проекта предоставила Укрнафта, которая внесла почти 49,5 миллиона гривен.

Напомним, Украина и Чехия договорились о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39.

А в начале мая президент Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов.

самолет истребитель F-16 Воздушные Силы ВСУ авиация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации