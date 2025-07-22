В Украине создали уникальные комплексы для F-16 - почему они важны

Военные получили мобильные комплексы для F-16 — чем уникальны
Воздушные силы Украины получили первые мобильные комплексы технического обслуживания для истребителей F-16. Благодаря этому появится возможность значительно повысить эффективность использования боевой авиации в условиях войны.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Что известно о мобильных комплексах для F-16
Отмечается, что мобильные комплексы были разработаны, закуплены и переданы Воздушным силам совместными усилиями благотворительного фонда "Вернись живым", Министерства обороны и при поддержке государственной компании "Укрнафта".
В рамках инициативы "Проект 61" удалось разработать уникальную мобильную экосистему, которая полностью соответствует актуальным потребностям фронта.
Комплексы существенно повышают мобильность авиации в условиях активных боевых действий, когда российские войска ведут охоту на самолеты и инфраструктуру аэродромов. В их основе — ключевые модули:
- Комплекс планирования миссий — мобильная база для предполетного брифинга пилотов и сопровождения бортов в ближней зоне.
- Два комплекса подготовки авиационного вооружения — ускоряют проверку и подготовку боеприпасов, а также упрощают их крепление к самолету.
"Раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек. Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек", — рассказывает Сергей, представитель проекта.
В Воздушных силах добавили, что финансовую поддержку для реализации этого проекта предоставила Укрнафта, которая внесла почти 49,5 миллиона гривен.
Напомним, Украина и Чехия договорились о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39.
А в начале мая президент Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов.
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