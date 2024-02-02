Кого в Україні можуть зобов'язати проходити військову підготовку — нові зміни

Підготовка офіцерів запасу в Україні. Фото: Armyinform

Як відомо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради новий великий законопроєкт, який зачіпає питання мобілізації, військової служби, а також військового обліку. Серед запропонованих норм є введення обов'язкової загальновійськової підготовки або військової служби для деяких спеціальностей.

Текст відповідного законопроєкту №10449 є на офіційному сайті ВРУ. Кого стосуватимуться зміни, розбираємося далі в матеріалі.

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Так, відомо, що обов'язкову базову загальновійськову підготовку або військову службу хочуть запровадити для тих, хто збирається вступати на службу в органи прокуратури або поліції.

Зазначається, що мета цієї норми підвищити рівень військової підготовки працівників цих органів та їхньої готовності до захисту країни в умовах воєнного стану.

Таким чином базова загальновійськова підготовка або військова служба стануть обов'язковими для прокурорів:

окружної прокуратури;

обласної прокуратури;

спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Офісу генерального прокурора.

Щодо поліцейських, які вперше вступають на службу, пропонується набувати базової загальновійськової підготовки в закладах, де вони проходять обов'язкову первинну професійну підготовку. При цьому, норма не поширюється на тих, хто до прийняття до поліції вже відслужив в армії.

Крім того, пропонується розповсюдити цю ж норму на осіб, які вперше вступають на службу в органах місцевого самоврядування.

Важливо: ця норма не стосуватиметься чоловіків призовного віку, які визнані військово-лікарською комісією непридатними.

"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, звільнених від проходження базової військової служби", — йдеться в документі.

Варто також зауважити, що в даному законопроєкті прописано, що у разі прийняття документа, базова загальновійськова підготовка буде запроваджена з 2025 року, а норма щодо органів прокуратури набуде чинності через рік, тобто з 2026 року.

Раніше ми інформували, за яких умов поліцейських мобілізуватимуть до ЗСУ.

Нагадаю, ми писали, кого з українців можуть звільнити від мобілізації за новим законопроєктом від Кабінету міністрів.

Також ми повідомляли, що у новому законопроєкті пропонують знизити призовний вік чоловіків.