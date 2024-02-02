Кого в Украине могут обязать проходить военную подготовку — новые изменения

Подготовка офицеров в Украине. Фото: Armyinform

Как известно, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду новый крупный законопроект, затрагивающий вопросы мобилизации, военной службы, а также военного учета. Среди предложенных норм есть введение обязательной общевойсковой подготовки или военной службы для некоторых специальностей.

Текст соответствующего законопроекта №10449 находится на официальном сайте ВРУ. Кого будут касаться изменения, разбираемся далее в материале.

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Так, известно, что обязательную базовую общевойсковую подготовку или военную службу хотят ввести для тех, кто собирается поступать на службу в органы прокуратуры или полиции.

Отмечается, что цель этой нормы — повысить уровень военной подготовки работников этих органов и их готовности к защите страны в условиях военного положения.

Таким образом, базовая общевойсковая подготовка или военная служба станут обязательными для прокуроров:

окружной прокуратуры;

областной прокуратуры;

специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Офис генерального прокурора.

Относительно полицейских, впервые вступающих на службу, предлагается приобретать базовую общевойсковую подготовку в заведениях, где они проходят обязательную первичную профессиональную подготовку. При этом норма не распространяется на тех, кто до принятия в полицию уже отслужил в армии.

Кроме того, предлагается распространить эту же норму на лиц, впервые вступающих на службу в органах местного самоуправления.

Важно: эта норма не касается мужчин призывного возраста, которые признаны военно-врачебной комиссией непригодными.

"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, освобожденных от прохождения базовой военной службы", — говорится в документе.

Следует также отметить, что в данном законопроекте прописано, что в случае принятия документа, базовая общевойсковая подготовка будет введена с 2025 года, а норма в отношении органов прокуратуры вступит в силу через год, то есть с 2026 года.

Ранее мы информировали, при каких условиях полицейские будут мобилизованы в ВСУ.

Напомню, мы писали, кого из украинцев могут освободить от мобилизации по новому законопроекту от Кабинета министров.

Также мы сообщали, что в новом законопроекте предлагается снизить призывной возраст мужчин.