Хто з працівників освіти може отримати відстрочку від мобілізації — юрист пояснив

Викладач читає лекцію. Фото: freepik.com

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Скумадчук заявила, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, відстрочку від військової служби можуть отримати деякі працівники освіти. Також за ними зберігається посада й робоче місце.

Про це Діана Скумадчук розповіла в коментарі РБК-Україна у понеділок, 10 червня.

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Хто з освітян може розраховувати на відстрочку

За словами юристки, від призову на військову службу звільняються:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь й працюють не менше як на 0,75 ставки;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, якщо працюють не менш як на 0,75 ставки.

"Крім цього, варто зазначити, що отримати відстрочку від мобілізації можуть громадяни, які навчаються на аспірантурі та докторантурі, та громадяни, що зараховані на навчання до інтернатури, але при цьому форма такого навчання повинна бути обов’язково денною чи дуальною", — пояснила експертка.

Чи зберігається зарплата у разі мобілізації

Скумадчук розповіла, якщо працівника освіти мобілізують, то посада та робоче місце за ним зберігається.

"Однак законодавство не передбачає обов’язку роботодавця зберігати нарахування заробітної плати мобілізованому громадянину. Тобто, заробітна плата може бути збережена лише за бажанням роботодавця", — наголосила фахівчиня.

Хто ще має право на відстрочку

Нагадаємо, що окрім працівників закладів передвищої освіти, які мають педагогічне навантаження, також звільняються від мобілізації завідувачі відділення.

Крім того, правник Сергій Айвазян розповів, що молодші спеціалісти можуть отримати відстрочку під час навчання, оскільки їх освітній ступінь є еквівалентним молодшому бакалавру.