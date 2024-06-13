Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Відстрочка від мобілізації — хто з працівників освіти звільняється від призову arrow

Відстрочка від мобілізації — хто з працівників освіти звільняється від призову

13 червня 2024 05:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Хто з працівників освіти може отримати відстрочку від мобілізації — юрист пояснив
Викладач читає лекцію. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Скумадчук заявила, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, відстрочку від військової служби можуть отримати деякі працівники освіти. Також за ними зберігається посада й робоче місце.

Про це Діана Скумадчук розповіла в коментарі РБК-Україна у понеділок, 10 червня.

Читайте також:

Хто з освітян може розраховувати на відстрочку

За словами юристки, від призову на військову службу звільняються:

  • наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь й працюють не менше як на 0,75 ставки;
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, якщо працюють не менш як на 0,75 ставки.

"Крім цього, варто зазначити, що отримати відстрочку від мобілізації можуть громадяни, які навчаються на аспірантурі та докторантурі, та громадяни, що зараховані на навчання до інтернатури, але при цьому форма такого навчання повинна бути обов’язково денною чи дуальною", — пояснила експертка.

Чи зберігається зарплата у разі мобілізації

Скумадчук розповіла, якщо працівника освіти мобілізують, то посада та робоче місце за ним зберігається.

"Однак законодавство не передбачає обов’язку роботодавця зберігати нарахування заробітної плати мобілізованому громадянину. Тобто, заробітна плата може бути збережена лише за бажанням роботодавця", — наголосила фахівчиня.

Хто ще має право на відстрочку

Нагадаємо, що окрім працівників закладів передвищої освіти, які мають педагогічне навантаження, також звільняються від мобілізації завідувачі відділення.

Крім того, правник Сергій Айвазян розповів, що молодші спеціалісти можуть отримати відстрочку під час навчання, оскільки їх освітній ступінь є еквівалентним молодшому бакалавру.

Аспірант
робота
мобілізація
війна
війна в Україні
викладачі
юрист
відстрочка
освіта
закон
зарплатня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна