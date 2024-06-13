Кто из работников образования может получить отсрочку от мобилизации — юрист объяснил

Преподаватель читает лекцию. Фото: freepik.com

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук заявила, что согласно вступившему в силу 18 мая новому закону о мобилизации, отсрочку от военной службы могут получить некоторые работники образования. Также за ними сохраняется должность и рабочее место.

Об этом Диана Скумадчук рассказала в комментарии в понедельник, 10 июня.

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Кто из педагогов может рассчитывать на отсрочку

По словам юриста, от призыва на военную службу освобождаются:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень и работающих не менее чем на 0,75 ставки;

педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, если работают не менее 0,75 ставки.

"Кроме этого стоит отметить, что получить отсрочку от мобилизации могут граждане, которые учатся на аспирантуре и докторантуре, и граждане, зачисленные на обучение в интернатуру, но при этом форма такого обучения должна быть обязательно дневной или дуальной", — пояснила эксперт.

Сохраняется ли зарплата в случае мобилизации

Скумадчук рассказала, что если работника образования мобилизуют, то должность и рабочее место за ним сохраняется.

"Однако законодательство не предусматривает обязанности работодателя сохранять начисление заработной платы мобилизованному гражданину. То есть, заработная плата может быть сохранена только по желанию работодателя", — подчеркнула специалист.

Кто еще имеет право на отсрочку

Напомним, что кроме работников учебных заведений, имеющих педагогическую нагрузку, также освобождаются от мобилизации заведующие отделением.

Кроме того, юрист Сергей Айвазян рассказал, что младшие специалисты могут получить отсрочку во время учебы, поскольку их образовательная степень эквивалентна младшему бакалавру.