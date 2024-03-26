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Відомий український письменник поповнив лави ЗСУ

26 березня 2024 15:57
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
Письменник Остап Українець мобілізувався до ЗСУ
Письменник Остап Українець. Фото: Богдан Савлюк
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана

Письменник, перекладач та засновник проєкту "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець доєднався до лав ЗСУ. Наразі він розбирається, в якій частині буде служити.

Про це він повідомив у вівторок, 26 березня, на своїй сторінці у Facebook.

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"Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі.
Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше", — написав Остап Українець.

Також він зазначив, що не знає що буде з його роботою над поточними перекладами, адже, наімовірніше, вони поки не робитимуться.

Відомий український письменник поповнив лави ЗСУ - фото 1
Скриншот з Facebook-сторінки Остапа Українця 

Остапу Українцю 29 років, він пише як у жанрі історичної прози, так і у жанрі фентезі.

У 2017 році він дебютував оповіданням "Маланка", яке було опубліковане у журналі "Світ фентезі". Того ж року в червні його оповідання "Адвент" було включено до альманаху "Нова проза" і пізніше стало основою роману "Малхут", який був представлений на XXIV Форумі видавців у Львові. Також є автором таких романів: "Транс" (2018), "Канцелярія хрестових походів" (2019), "Дискордія" (2021). А у 2020 році заснував ютуб-канал і видавництво наукпопу "Твоя підпільна гуманітарка".

Також нагадаємо, що нещодавно письменник, поет та фронтмен гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан заявив про намір приєднатися до бійців бригади Національної гвардії України "Хартія" та стати на захист країни.

А у лютому до лав ЗСУ доєднався телеведучий Орест Дрималовський, про що він повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

ЗСУ
письменники
мобілізація

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