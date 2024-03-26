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Известный украинский писатель пополнил ряды ВСУ

26 марта 2024 15:57
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана
Писатель Остап Украинец мобилизовался в ВСУ
Писатель Остап Украинец. Фото: Богдан Савлюк
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана

Писатель, переводчик и основатель проекта "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец присоединился к рядам ВСУ. Пока он разбирается в какой части будет служить.

Об этом он сообщил во вторник, 26 марта, на своей странице в Facebook.

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"Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре.
Это означает, что вся мужская часть Гуманитарки в настоящее время в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книги будут, но ясно что медленнее", — написал Остап Украинец.

Также он отметил, что не знает, что будет с его работой над текущими переводами, ведь, скорее всего, они пока не будут делаться.

Известный украинский писатель пополнил ряды ВСУ - фото 1
Скриншот с Facebook-страницы Остапа Украинца

Остапу Украинцу 29 лет, он пишет как в жанре исторической прозы, так и в жанре фэнтези.

В 2017 году он дебютировал рассказом "Молния", который был опубликован в журнале "Мир фэнтези". В том же году в июне его рассказ "Адвент" был включен в альманах "Новая проза" и позже стал основой романа "Малхут", который был представлен на XXIV Форуме издателей во Львове. Также автор таких романов: "Транс" (2018), "Канцелярия крестовых походов" (2019), "Дискордия" (2021). А в 2020 году основал ютуб-канал и издательство наук попа "Твоя подпольная гуманитарка".

Также напомним, что недавно писатель, поэт и фронтмен группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан заявил о намерении присоединиться к бойцам бригады Национальной гвардии "Хартия" и встать на защиту страны.

А в феврале в ряды ВСУ присоединился телеведущий Орест Дрималовский, о чем он сообщил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

ВСУ
писатели
мобилизация

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