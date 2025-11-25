Відео
Головна Армія Відновлення енергетики — на скільки вистачить обладнання

Відновлення енергетики — на скільки вистачить обладнання

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 19:49
Оновлено: 19:52
На який строк Україні вистачить обладнання для відновлення енергооб'єктів
Енергетик відновлює світло. Фото ілюстративне: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

В України є достатня кількість обладнання, аби відновлювати енергооб'єкти після обстрілів упродовж ще кількох місяців. Загалом же ситуація в енергетичній сфері залишається складною.

Про це в коментарі журналістиці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. 

Читайте також:

Відновлення енергооб'єктів після атак РФ 

За словами очільника Центру досліджень енергетики, робити прогнози заздалегідь складно. Подальший стан енергосистеми залежатиме від того, наскільки інтенсивними будуть російські обстріли.

"У нас є певні резерви обладнання ще на кілька місяців. Ніхто не може передбачити, які будуть атаки, що саме буде уражено, які елементи енергосистеми постраждають більше чи менше", — пояснив Харченко.

Нагадаємо, 26 листопада по всій Україні діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Причиною обмежень є наслідки російських атак на енергооб'єкти. 

Раніше Олександр Харченко спрогнозував, якою буде ситуація в енергетичній сфері після завершення війни. На його думку, одразу обмеження не скасують.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
