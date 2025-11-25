На який строк Україні вистачить обладнання для відновлення енергооб'єктів

Відновлення енергетики — на скільки вистачить обладнання
В України є достатня кількість обладнання, аби відновлювати енергооб'єкти після обстрілів упродовж ще кількох місяців. Загалом же ситуація в енергетичній сфері залишається складною.
Про це в коментарі журналістиці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Відновлення енергооб'єктів після атак РФ
За словами очільника Центру досліджень енергетики, робити прогнози заздалегідь складно. Подальший стан енергосистеми залежатиме від того, наскільки інтенсивними будуть російські обстріли.
"У нас є певні резерви обладнання ще на кілька місяців. Ніхто не може передбачити, які будуть атаки, що саме буде уражено, які елементи енергосистеми постраждають більше чи менше", — пояснив Харченко.
Нагадаємо, 26 листопада по всій Україні діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Причиною обмежень є наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Раніше Олександр Харченко спрогнозував, якою буде ситуація в енергетичній сфері після завершення війни. На його думку, одразу обмеження не скасують.
Читайте Новини.LIVE!