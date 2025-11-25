Видео
Україна
Видео

Главная Армия Восстановление энергетики — на сколько хватит оборудования

Восстановление энергетики — на сколько хватит оборудования

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 19:49
обновлено: 19:52
На какой срок Украине хватит оборудования для восстановления энергообъектов
Энергетик восстанавливает свет. Фото иллюстративное: Дмитрий Гребенник/Суспільне Харків

У Украины есть достаточное количество оборудования, чтобы восстанавливать энергообъекты после обстрелов в течение еще нескольких месяцев. В целом же ситуация в энергетической сфере остается сложной.

Об этом в комментарии журналистике Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

Восстановление энергообъектов после атак РФ

По словам главы Центра исследований энергетики, делать прогнозы заранее сложно. Дальнейшее состояние энергосистемы будет зависеть от того, насколько интенсивными будут российские обстрелы.

"У нас есть определенные резервы оборудования еще на несколько месяцев. Никто не может предсказать, какие будут атаки, что именно будет поражено, какие элементы энергосистемы пострадают больше или меньше", — объяснил Харченко.

Напомним, 26 ноября по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений света. Причиной ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Ранее Александр Харченко спрогнозировал, какой будет ситуация в энергетической сфере после завершения войны. По его мнению, сразу ограничения не отменят.

