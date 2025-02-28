СБУ заочно повідомила про підозру комбригу РФ

Ілюстративне зображення. Фото: СБУ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському комбригу, який наказав атакувати забороненою хімічною зброєю українських військових на Донеччині. Йдеться про полковника Романа Шкробу — командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п’ятницю, 28 лютого.

Читайте також:

Командиру РФ заочно повідомили про підозру

За даними СБУ, 20 грудня 2023 року, російський командир Роман Шкроба віддав наказ своїм підлеглим на застосування газових гранат К-51 та РГ-Во проти військових ЗСУ на Донецькому напрямку.

За допомогою хімзброї російські загарбники планували прорвати оборону воїнів ЗСУ під час безперервних боїв у районі селища Спірне Донецької області.

Для того, щоб змусити українських захисників покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп окупантів, росіяни використовували гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом.

З огляду на зібрані докази слідчі СБУ заочно повідомили Шкробі про підозру у воєнному злочині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти й покарати російського командира.

В СБУ також нагадали, що у грудні минулого року було повідомлено про заочну підозру російському генералу Ігорю Кирилову — начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ.

Нагадаємо, що нещодавно у Кропивницькому СБУ затримала агента ФСБ РФ, який планував спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини.

Крім того, нещодавно голова СБУ Василь Малюк розповів, що спецслужби РФ продовжують свою розвідувальну і підривну діяльність. За час повномасштабної війни вони намагалися вбити президента Володимира Зеленського та очільника ГУР Кирила Буданова.