СБУ заочно сообщила о подозрении комбригу РФ заочно сообщила о подозрении

Иллюстративное изображение. Фото: СБУ

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому комбригу, который приказал атаковать запрещенным химическим оружием украинских военных в Донецкой области. Речь идет о полковнике Романе Шкробе — командире 123-й мотострелковой бригады Южного военного округа РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 28 февраля.

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Командиру РФ заочно сообщили о подозрении

По данным СБУ, 20 декабря 2023 года, российский командир Роман Шкроба отдал приказ своим подчиненным на применение газовых гранат К-51 и РГ-Во против военных ВСУ на Донецком направлении.

С помощью химоружия российские захватчики планировали прорвать оборону воинов ВСУ во время непрерывных боев в районе поселка Спорное Донецкой области.

Для того, чтобы заставить украинских защитников покинуть оборонительные укрытия во время наступления штурмовых групп оккупантов, россияне использовали гранаты с химическим зарядом, в частности слезоточивым газом.

Учитывая собранные доказательства следователи СБУ заочно сообщили Шкроби о подозрении в военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать российского командира.

В СБУ также напомнили, что в декабре прошлого года было сообщено о заочном подозрении российскому генералу Игорю Кириллову — начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Напомним, что недавно в Кропивницком СБУ задержала агента ФСБ РФ, который планировал сжечь электроподстанцию, питающую больницу и воинские части.

Кроме того, недавно глава СБУ Василий Малюк рассказал, что спецслужбы РФ продолжают свою разведывательную и подрывную деятельность. За время полномасштабной войны они пытались убить президента Владимира Зеленского и главу ГУР Кирилла Буданова.