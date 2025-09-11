У ЄС та США відреагували на падіння дронів РФ у Польщі

Дрон РФ, який впав у Польщі. Фото: МВС Польщі

Після того як в ніч на 10 вересня російські дрони впали на територію Польщі, лідери країн НАТО й у самому альянсі відреагували на цю подію. Реакція відрізняється від того, як та чи інша країна ставиться до агресії РФ щодо України.

Коментарі закордонних посадовців на цю тему зібрало UNITED24 Media.

Реклама

Читайте також:

Яку оцінку падінню дронів РФ у Польщі дав Захід

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала інцидент "безрозсудним та безпрецедентним", додавши, що "Європа повністю солідарна з Польщею".

Президент Європейської ради Антоніо Коста заявив: "Агресія Росії проти України та безрозсудні вторгнення в повітряний простір країн-членів ЄС становлять пряму загрозу безпеці всіх європейців та критично важливої ​​інфраструктури на нашому континенті".

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію "зупинити безрозсудну ескалацію".

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф сказав: "Я радий, що голландські винищувачі F-35 змогли надати підтримку. Нідерланди стоять пліч-о-пліч зі своїм союзником по НАТО Польщею".

Президент Фінляндії Александер Стубб попередив, що безпека всієї Європи перебуває під загрозою, заявивши, що Росія "прагне ескалації".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав інцидент "неприйнятним" та повторив необхідність миру.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що "світ має зупинити агресора".

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що Росія "випробовує обороноздатність НАТО".

Посол США в НАТО Метью Вітакер наголосив, що кожен сантиметр території НАТО буде захищено, а конгресмен-республіканець США Джо Вілсон назвав напад "актом війни".

Водночас НАТО не класифікує інцидент як напад, але вважає його навмисним. Варшава скликала термінове засідання уряду, а сили територіальної оборони запровадили скорочений час звітування для військовослужбовців у кількох регіонах.

Раніше повідомлялось, що МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ Андрія Ордаша. Причиною стало порушення повітряного простору російськими дронами.

А польський прем'єр Дональд Туск заявив, що його держава звернулася до НАТО. Поляки просять застосувати четверту статтю Альянсу.