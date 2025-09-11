Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия От неприемлемости и до акта войны — реакция на атаку БпЛА Польши

От неприемлемости и до акта войны — реакция на атаку БпЛА Польши

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 03:15
В ЕС и США отреагировали на падение дронов РФ в Польше
Дрон РФ, который упал в Польше. Фото: МВД Польши

После того как в ночь на 10 сентября российские дроны упали на территорию Польши, лидеры стран НАТО и в самом альянсе отреагировали на это событие. Реакция отличается от того, как та или иная страна относится к агрессии РФ в отношении Украины.

Комментарии иностранных чиновников на эту тему собрало UNITED24 Media.

Реклама
Читайте также:

Какую оценку падению дронов РФ в Польше дал Запад

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент "безрассудным и беспрецедентным", добавив, что "Европа полностью солидарна с Польшей".

Президент Европейского совета Антонио Коста заявил: "Агрессия России против Украины и безрассудные вторжения в воздушное пространство стран-членов ЕС представляют прямую угрозу безопасности всех европейцев и критически важной инфраструктуры на нашем континенте".

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию "остановить безрассудную эскалацию".

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сказал: "Я рад, что голландские истребители F-35 смогли оказать поддержку. Нидерланды стоят бок о бок со своим союзником по НАТО Польшей".

Президент Финляндии Александер Стубб предупредил, что безопасность всей Европы находится под угрозой, заявив, что Россия "стремится к эскалации".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал инцидент "неприемлемым" и повторил необходимость мира.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что "мир должен остановить агрессора".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что Россия "испытывает обороноспособность НАТО".

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что каждый сантиметр территории НАТО будет защищен, а конгрессмен-республиканец США Джо Уилсон назвал нападение "актом войны".

В то же время НАТО не классифицирует инцидент как нападение, но считает его преднамеренным. Варшава созвала срочное заседание правительства, а силы территориальной обороны ввели сокращенное время отчетности для военнослужащих в нескольких регионах.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвало временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение воздушного пространства российскими дронами.

А польский премьер Дональд Туск заявил, что его государство обратилось к НАТО. Поляки просят применить четвертую статью Альянса.

Польша дроны война в Украине атака Шахед
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации