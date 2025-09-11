В ЕС и США отреагировали на падение дронов РФ в Польше

Дрон РФ, который упал в Польше. Фото: МВД Польши

После того как в ночь на 10 сентября российские дроны упали на территорию Польши, лидеры стран НАТО и в самом альянсе отреагировали на это событие. Реакция отличается от того, как та или иная страна относится к агрессии РФ в отношении Украины.

Комментарии иностранных чиновников на эту тему собрало UNITED24 Media.

Какую оценку падению дронов РФ в Польше дал Запад

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент "безрассудным и беспрецедентным", добавив, что "Европа полностью солидарна с Польшей".

Президент Европейского совета Антонио Коста заявил: "Агрессия России против Украины и безрассудные вторжения в воздушное пространство стран-членов ЕС представляют прямую угрозу безопасности всех европейцев и критически важной инфраструктуры на нашем континенте".

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию "остановить безрассудную эскалацию".

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сказал: "Я рад, что голландские истребители F-35 смогли оказать поддержку. Нидерланды стоят бок о бок со своим союзником по НАТО Польшей".

Президент Финляндии Александер Стубб предупредил, что безопасность всей Европы находится под угрозой, заявив, что Россия "стремится к эскалации".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал инцидент "неприемлемым" и повторил необходимость мира.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что "мир должен остановить агрессора".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что Россия "испытывает обороноспособность НАТО".

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что каждый сантиметр территории НАТО будет защищен, а конгрессмен-республиканец США Джо Уилсон назвал нападение "актом войны".

В то же время НАТО не классифицирует инцидент как нападение, но считает его преднамеренным. Варшава созвала срочное заседание правительства, а силы территориальной обороны ввели сокращенное время отчетности для военнослужащих в нескольких регионах.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвало временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение воздушного пространства российскими дронами.

А польский премьер Дональд Туск заявил, что его государство обратилось к НАТО. Поляки просят применить четвертую статью Альянса.