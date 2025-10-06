Ветерани розвідки зібрали кошти на протез побратиму

Ветеран із протезом та його побратим. Фото: кадр з відео

Ветерани воєнної розвідки України — Тарас Проць, боєць спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України, та Сергій Шикун із Департаменту активних дій ГУР — зустрілися зі своїм побратимом Ігорем Заблудою. Йому нещодавно встановили біонічний протез руки з мультиартикуляційною кистю.

Про це повідомляє Головне управління розвідкою.

Ветерани розвідки зібрали кошти на протез

Частину коштів на протезування та реабілітацію Ігоря вдалося зібрати завдяки участі ветеранів у світовому чемпіонаті Spartan Ultra World Championship, що відбувся в межах благодійного проєкту Limitless ("Без меж").

Під час зустрічі Ігор подякував побратимам за підтримку: "Дякую, що допомогли з протезом! Я продовжу ваш шлях!".

Операцію та налаштування протеза провели у реабілітаційному центрі UNBROKEN у Львові. За словами Ігоря, протезування відбулося на найвищому рівні, і тепер він має змогу повернутися до активного життя.

Нагадаємо, що у Києві нещодавно команда "Ігри Героїв" провела відкрите адаптивне тренування, яке об’єднало ветеранів з ампутаціями та тяжкими пораненнями, їхні родини, тренерів, реабілітологів і волонтерів.

Також в Мінсоцполітики та МОЗ визначили ключові та пріоритетні напрямки у розвитку протезування в Україні.