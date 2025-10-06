Ветерани розвідки зібрали кошти на протез побратиму

Ветерани ГУР допомогли побратиму отримати біонічний протез руки
Ветерани воєнної розвідки України — Тарас Проць, боєць спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України, та Сергій Шикун із Департаменту активних дій ГУР — зустрілися зі своїм побратимом Ігорем Заблудою. Йому нещодавно встановили біонічний протез руки з мультиартикуляційною кистю.
Про це повідомляє Головне управління розвідкою.
Ветерани розвідки зібрали кошти на протез
Частину коштів на протезування та реабілітацію Ігоря вдалося зібрати завдяки участі ветеранів у світовому чемпіонаті Spartan Ultra World Championship, що відбувся в межах благодійного проєкту Limitless ("Без меж").
Під час зустрічі Ігор подякував побратимам за підтримку: "Дякую, що допомогли з протезом! Я продовжу ваш шлях!".
Операцію та налаштування протеза провели у реабілітаційному центрі UNBROKEN у Львові. За словами Ігоря, протезування відбулося на найвищому рівні, і тепер він має змогу повернутися до активного життя.
