Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Армія Ветерани ГУР допомогли побратиму отримати біонічний протез руки

Ветерани ГУР допомогли побратиму отримати біонічний протез руки

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 23:57
Ветерани розвідки зібрали кошти на протез побратиму
Ветеран із протезом та його побратим. Фото: кадр з відео

Ветерани воєнної розвідки України — Тарас Проць, боєць спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України, та Сергій Шикун із Департаменту активних дій ГУР — зустрілися зі своїм побратимом Ігорем Заблудою. Йому нещодавно встановили біонічний протез руки з мультиартикуляційною кистю.

Про це повідомляє Головне управління розвідкою.

Реклама
Читайте також:

Ветерани розвідки зібрали кошти на протез

Частину коштів на протезування та реабілітацію Ігоря вдалося зібрати завдяки участі ветеранів у світовому чемпіонаті Spartan Ultra World Championship, що відбувся в межах благодійного проєкту Limitless ("Без меж").

Під час зустрічі Ігор подякував побратимам за підтримку: "Дякую, що допомогли з протезом! Я продовжу ваш шлях!".

Операцію та налаштування протеза провели у реабілітаційному центрі UNBROKEN у Львові. За словами Ігоря, протезування відбулося на найвищому рівні, і тепер він має змогу повернутися до активного життя.

Нагадаємо, що у Києві нещодавно команда "Ігри Героїв" провела відкрите адаптивне тренування, яке об’єднало ветеранів з ампутаціями та тяжкими пораненнями, їхні родини, тренерів, реабілітологів і волонтерів. 

Також в Мінсоцполітики та МОЗ визначили ключові та пріоритетні напрямки у розвитку протезування в Україні

ветерани військові ГУР протезування біонічні протези
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації