Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Армия Ветераны ГУР помогли побратиму получить бионический протез руки

Ветераны ГУР помогли побратиму получить бионический протез руки

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 23:57
Ветераны разведки собрали средства на протез побратиму
Ветеран с протезом и его побратим. Фото: кадр из видео

Ветераны военной разведки Украины — Тарас Проць, боец спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины, и Сергей Шикун из Департамента активных действий ГУР — встретились со своим побратимом Игорем Заблудой. Ему недавно установили бионический протез руки с мультиартикуляционной кистью.

Об этом сообщает Главное управление разведкой.

Читайте также:

Ветераны разведки собрали средства на протез

Часть средств на протезирование и реабилитацию Игоря удалось собрать благодаря участию ветеранов в мировом чемпионате Spartan Ultra World Championship, который состоялся в рамках благотворительного проекта Limitless ("Без границ").

Во время встречи Игорь поблагодарил побратимов за поддержку: "Спасибо, что помогли с протезом! Я продолжу ваш путь!".

Операцию и настройку протеза провели в реабилитационном центре UNBROKEN во Львове. По словам Игоря, протезирование прошло на самом высоком уровне, и теперь он имеет возможность вернуться к активной жизни.

Напомним, что в Киеве недавно команда "Игры Героев" провела открытую адаптивную тренировку, которая объединила ветеранов с ампутациями и тяжелыми ранениями, их семьи, тренеров, реабилитологов и волонтеров.

Также в Минсоцполитики и Минздраве определили ключевые и приоритетные направления в развитии протезирования в Украине.

ветераны военные ГУР протезирование бионические протезы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
