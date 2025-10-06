Ветераны разведки собрали средства на протез побратиму

Ветеран с протезом и его побратим. Фото: кадр из видео

Ветераны военной разведки Украины — Тарас Проць, боец спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины, и Сергей Шикун из Департамента активных действий ГУР — встретились со своим побратимом Игорем Заблудой. Ему недавно установили бионический протез руки с мультиартикуляционной кистью.

Об этом сообщает Главное управление разведкой.

Реклама

Читайте также:

Ветераны разведки собрали средства на протез

Часть средств на протезирование и реабилитацию Игоря удалось собрать благодаря участию ветеранов в мировом чемпионате Spartan Ultra World Championship, который состоялся в рамках благотворительного проекта Limitless ("Без границ").

Во время встречи Игорь поблагодарил побратимов за поддержку: "Спасибо, что помогли с протезом! Я продолжу ваш путь!".

Операцию и настройку протеза провели в реабилитационном центре UNBROKEN во Львове. По словам Игоря, протезирование прошло на самом высоком уровне, и теперь он имеет возможность вернуться к активной жизни.

Напомним, что в Киеве недавно команда "Игры Героев" провела открытую адаптивную тренировку, которая объединила ветеранов с ампутациями и тяжелыми ранениями, их семьи, тренеров, реабилитологов и волонтеров.

Также в Минсоцполитики и Минздраве определили ключевые и приоритетные направления в развитии протезирования в Украине.