Діти в Україні мають готуватися до віни з РФ, — Верещук

Міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. Фото: Армія.Inform

Україна має бути готовою до тривалої війни з Росією, незалежно від можливого перемир’я чи мирних угод. РФ залишиться ворогом на десятиліття, якщо не на століття.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Instagram у п'ятницю, 23 травня.

Реклама

Читайте також:

Діти повинні готуватися

За словами Верещук, українське суспільство має бути постійно мобілізованим, а кожен громадянин — усвідомлювати свою роль у спротиві РФ.

"Ми всі повинні зрозуміти – війна надовго. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. І якщо, і коли ми будемо готові, війна закінчиться і не буде повторюватись знову.", — наголосила Верещук.

Міністерка підкреслила важливість формування оборонної свідомості ще зі шкільного віку, адже країна живе у стані війни.

"Якщо Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву, що ми всі розуміємо кожен свою роль та місце, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, і під ними буде горіти земля, вони не будуть наступати. Росіяни будуть розуміти, що вони тут загинуть і будуть взяти в полон. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи", — наголосила вона.

Верещук додала, що українські діти повинні готуватись вже зараз, аби знати що таке війна.

"Вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо. І не треба цього заперечувати", — підсумувала міністерка.

Раніше ми писали, що кожна четверта українська дитина розглядає можливість виїзду за кордон.

Також ми повідомляли, що з тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще дев'ятьох українських дітей.