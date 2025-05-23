Дети в Украине должны готовиться к войне с РФ, - Верещук

Верещук спрогнозировала, сколько может длиться война с Россией
Украина должна быть готова к длительной войне с Россией, независимо от возможного перемирия или мирных соглашений. РФ останется врагом на десятилетия, если не на века.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Instagram в пятницу, 23 мая.
Дети должны готовиться
По словам Верещук, украинское общество должно быть постоянно мобилизованным, а каждый гражданин — осознавать свою роль в сопротивлении РФ.
"Мы все должны понять — война надолго. Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века. Мы должны перенастроить свое сознание и общественное сознание для того, чтобы дать отпор в каждую минуту. И если, и когда мы будем готовы, война закончится и не будет повторяться снова", — говорит Верещук.
Министр подчеркнула важность формирования оборонного сознания еще со школьного возраста, ведь страна живет в состоянии войны.
"Если Россия будет знать, что наше общество готово к сопротивлению, что мы все понимаем каждый свою роль и место, что мы готовы дать отпор и будет стрелять каждый дом, и под ними будет гореть земля, они не будут наступать. Россияне будут понимать, что они здесь погибнут и будут взять в плен. Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы", — подчеркнула она.
Верещук отметила, что украинские дети должны готовиться уже сейчас, чтобы знать что такое война.
"Они должны знать, что такое война, потому что мы, в конце концов, в ней все живем. И не надо этого отрицать", — подытожила министр.
Ранее мы писали, что каждый четвертый украинский ребенок рассматривает возможность выезда за границу.
Также мы сообщали, что с временно оккупированных россиянами территорий удалось вернуть еще девять украинских детей.
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