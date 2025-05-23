Дети в Украине должны готовиться к войне с РФ, - Верещук

Министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук. Фото: Армия.Inform

Украина должна быть готова к длительной войне с Россией, независимо от возможного перемирия или мирных соглашений. РФ останется врагом на десятилетия, если не на века.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Instagram в пятницу, 23 мая.

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Дети должны готовиться

По словам Верещук, украинское общество должно быть постоянно мобилизованным, а каждый гражданин — осознавать свою роль в сопротивлении РФ.

"Мы все должны понять — война надолго. Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века. Мы должны перенастроить свое сознание и общественное сознание для того, чтобы дать отпор в каждую минуту. И если, и когда мы будем готовы, война закончится и не будет повторяться снова", — говорит Верещук.

Министр подчеркнула важность формирования оборонного сознания еще со школьного возраста, ведь страна живет в состоянии войны.

"Если Россия будет знать, что наше общество готово к сопротивлению, что мы все понимаем каждый свою роль и место, что мы готовы дать отпор и будет стрелять каждый дом, и под ними будет гореть земля, они не будут наступать. Россияне будут понимать, что они здесь погибнут и будут взять в плен. Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы", — подчеркнула она.

Верещук отметила, что украинские дети должны готовиться уже сейчас, чтобы знать что такое война.

"Они должны знать, что такое война, потому что мы, в конце концов, в ней все живем. И не надо этого отрицать", — подытожила министр.

Ранее мы писали, что каждый четвертый украинский ребенок рассматривает возможность выезда за границу.

Также мы сообщали, что с временно оккупированных россиянами территорий удалось вернуть еще девять украинских детей.