Британія і союзники передадуть Україні 30 тисяч безпілотників

Велика Британія та союзники передадуть Україні 30 тис. дронів
Міжнародна коаліція Drone Capability Coalition уклала контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів), що забезпечить поставку дронів Україні. В рамках її роботи, очолюваної Великою Британією та Латвією, нашій країні буде передано 30 тисяч новітніх FPV-дронів.
Про це повідомили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час засідання у форматі "Рамштайн" у четвер, 9 січня.
Деталі угоди
Фінансування надходить від п’яти країн: Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.
Серед внесків коаліції:
— Велика Британія виділила 15 млн фунтів стерлінгів на фонд Drone Capability Coalition.
— Загальний фонд коаліції наразі складає 73 млн фунтів стерлінгів, зібраних Великою Британією та її партнерами.
Новітні FPV-дрони дозволять Збройним силам України маневрувати повз російські засоби ППО для ураження цілей та завдавати ударів по позиціях ворога та його бронетехніці. Ці сучасні технології значно посилять обороноздатність України у протистоянні російській агресії.
Окрім дронів, союзники також виділили додаткові кошти у фонд International Fund for Ukraine, який керується Великою Британією. Загальна сума нових зобов’язань перевищує 190 млн фунтів стерлінгів.
Серед внесків:
— 67 млн фунтів від Данії на дрони, системи ППО та навчальне обладнання.
— 59 млн фунтів від Норвегії на дрони та морську підготовку.
— 43 млн фунтів від Португалії на дрони для розвідки та спостереження.
— 20 млн фунтів від Швеції на ремонт артилерійських систем Archer і морську підготовку.
— 4 млн фунтів від Німеччини на морську підготовку.
— 1 млн фунтів від Ісландії на фінансування берегових радарів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 8 січня відбулося спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого стало виробництво та постачання дронів для української армії. За його словами, дрони вже кардинально змінили характер війни, і цей процес триває.
Також Зеленський заявив, щоУкраїна планує нарощувати власне виробництво безпілотників. Йдеться про рекордні цифри вже у поточному році.
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