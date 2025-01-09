Британія і союзники передадуть Україні 30 тисяч безпілотників

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Укрінформ

Міжнародна коаліція Drone Capability Coalition уклала контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів), що забезпечить поставку дронів Україні. В рамках її роботи, очолюваної Великою Британією та Латвією, нашій країні буде передано 30 тисяч новітніх FPV-дронів.

Про це повідомили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час засідання у форматі "Рамштайн" у четвер, 9 січня.

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Фінансування надходить від п’яти країн: Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Серед внесків коаліції:

— Велика Британія виділила 15 млн фунтів стерлінгів на фонд Drone Capability Coalition.

— Загальний фонд коаліції наразі складає 73 млн фунтів стерлінгів, зібраних Великою Британією та її партнерами.

Новітні FPV-дрони дозволять Збройним силам України маневрувати повз російські засоби ППО для ураження цілей та завдавати ударів по позиціях ворога та його бронетехніці. Ці сучасні технології значно посилять обороноздатність України у протистоянні російській агресії.

Окрім дронів, союзники також виділили додаткові кошти у фонд International Fund for Ukraine, який керується Великою Британією. Загальна сума нових зобов’язань перевищує 190 млн фунтів стерлінгів.

Серед внесків:

— 67 млн фунтів від Данії на дрони, системи ППО та навчальне обладнання.

— 59 млн фунтів від Норвегії на дрони та морську підготовку.

— 43 млн фунтів від Португалії на дрони для розвідки та спостереження.

— 20 млн фунтів від Швеції на ремонт артилерійських систем Archer і морську підготовку.

— 4 млн фунтів від Німеччини на морську підготовку.

— 1 млн фунтів від Ісландії на фінансування берегових радарів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 8 січня відбулося спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого стало виробництво та постачання дронів для української армії. За його словами, дрони вже кардинально змінили характер війни, і цей процес триває.

Також Зеленський заявив, щоУкраїна планує нарощувати власне виробництво безпілотників. Йдеться про рекордні цифри вже у поточному році.