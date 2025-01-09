Британия и союзники передадут Украине 30 тысяч беспилотников

Великобритания и союзники передадут Украине 30 тыс. беспилотников
Международная коалиция Drone Capability Coalition заключила контракты на сумму 45 млн фунтов стерлингов (около 55,3 млн долларов), что обеспечит поставку дронов Украине. В рамках ее работы, возглавляемой Великобританией и Латвией, нашей стране будет передано 30 тысяч новейших FPV-дронов.
Об этом сообщили министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время заседания в формате "Рамштайн" в четверг, 9 января.
Детали соглашения
Финансирование поступает от пяти стран: Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.
Среди взносов коалиции:
— Великобритания выделила 15 млн фунтов стерлингов на фонд Drone Capability Coalition.
— Общий фонд коалиции сейчас составляет 73 млн фунтов стерлингов, собранных Великобританией и ее партнерами.
Новые FPV-дроны позволят Вооруженным силам Украины маневрировать мимо российских средств ПВО для поражения целей и наносить удары по позициям врага и его бронетехнике. Эти современные технологии значительно усилят обороноспособность Украины в противостоянии российской агрессии.
Кроме дронов, союзники также выделили дополнительные средства в фонд International Fund for Ukraine, который управляется Великобританией. Общая сумма новых обязательств превышает 190 млн фунтов стерлингов.
Среди взносов:
— 67 млн фунтов от Дании на дроны, системы ПВО и учебное оборудование.
— 59 млн фунтов от Норвегии. 43 млн фунтов от Португалии на дроны для разведки и наблюдения.
— 43 млн фунтов от Португалии на дроны для разведки и наблюдения.
— 20 млн фунтов от Швеции на ремонт артиллерийских систем Archer и морскую подготовку.
— 4 млн фунтов от Германии на морскую подготовку.
— 1 млн фунтов от Исландии на финансирование береговых радаров.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 8 января состоялось специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, главной темой которого стало производство и поставки дронов для украинской армии. По его словам, дроны уже кардинально изменили характер войны, и этот процесс продолжается.
Також Зеленский заявил, что Украина планирует наращивать собственное производство беспилотников. Речь идет о рекордных цифрах уже в текущем году.
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