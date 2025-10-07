Вдова військового розповіла, чому чоловік мріяв загинути у бою

Вдова у проєкті Жінки-Фенікс поділилась зворушливою історією
Кохана загиблого військового Вікторія Яковенко поділилася зворушливою історією про свого Владислава — бійця, який мріяв загинути миттєво і в бою. За її словами, чоловік завжди повторював: "Тільки не полон і не інвалідність".
Про це жінка розповіла в інтерв'ю проєкту "Жінки-Фенікс" Новини.LIVE.
Чому військовий мріяв загинути у бою
"Це був обстріл. Вони їхали на позицію. Це було так, як він хотів", — розповіла Вікторія Яковенко.
Вона додала, що бажання чоловіка справдилося трагічним чином — під час потужного обстрілу, коли вони з побратимами прямували на позиції.
Влад загинув миттєво, саме так, як завжди казав, що хотів би.
Після його смерті Вікторія шукала розраду там, де Влад любив проводити час — біля озера, на маленькому дерев’яному місточку, де він часто рибалив.
"Ти можеш там сидіти з ним, говорити. А потім вже о восьмій, дев’ятій ранку розумієш, що треба їхати, щось робити далі. Це було легше — легше діяти, ніж просто сидіти й чекати, коли буде похорон", — розповіла жінка.
