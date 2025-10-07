Вдова військового розповіла, чому чоловік мріяв загинути у бою

Вдова загиблого військового Вікторія Яковенко. Фото: кадр з відео

Кохана загиблого військового Вікторія Яковенко поділилася зворушливою історією про свого Владислава — бійця, який мріяв загинути миттєво і в бою. За її словами, чоловік завжди повторював: "Тільки не полон і не інвалідність".

Про це жінка розповіла в інтерв'ю проєкту "Жінки-Фенікс" Новини.LIVE.

Чому військовий мріяв загинути у бою

"Це був обстріл. Вони їхали на позицію. Це було так, як він хотів", — розповіла Вікторія Яковенко.

Вона додала, що бажання чоловіка справдилося трагічним чином — під час потужного обстрілу, коли вони з побратимами прямували на позиції.

Влад загинув миттєво, саме так, як завжди казав, що хотів би.

Після його смерті Вікторія шукала розраду там, де Влад любив проводити час — біля озера, на маленькому дерев’яному місточку, де він часто рибалив.

"Ти можеш там сидіти з ним, говорити. А потім вже о восьмій, дев’ятій ранку розумієш, що треба їхати, щось робити далі. Це було легше — легше діяти, ніж просто сидіти й чекати, коли буде похорон", — розповіла жінка.

