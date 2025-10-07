Видео
Главная Армия Вдова в проекте Жінки-Фенікс поделилась трогательной историей

Вдова в проекте Жінки-Фенікс поделилась трогательной историей

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 23:12
Вдова военного рассказала, почему муж мечтал погибнуть в бою
Вдова погибшего военного Виктория Яковенко. Фото: кадр из видео

Возлюбленная погибшего военного Виктория Яковенко поделилась трогательной историей о своем Владиславе — бойце, который мечтал погибнуть мгновенно и в бою. По ее словам, муж всегда повторял: "Только не плен и не инвалидность".

Об этом женщина рассказала в интервью проекту "Жінки-Фенікс" Новини.LIVE.

Почему военный мечтал погибнуть в бою

"Это был обстрел. Они ехали на позицию. Это было так, как он хотел", — рассказала Виктория Яковенко.

Она добавила, что желание мужчины сбылось трагическим образом — во время мощного обстрела, когда они с собратьями направлялись на позиции.

Влад погиб мгновенно, именно так, как всегда говорил, что хотел бы.

После его смерти Виктория искала утешение там, где Влад любил проводить время — у озера, на маленьком деревянном мостике, где он часто рыбачил.

"Ты можешь там сидеть с ним, говорить. А потом уже в восемь, девять утра понимаешь, что надо ехать, что-то делать дальше. Это было легче — легче действовать, чем просто сидеть и ждать, когда будут похороны", — рассказала женщина.

Напомним, что недавно на войне погиб Андрей Соловей — отец вратаря юношеской команды U-19 Максима Соловья.

Ранее мы информировали, что на фронте погиб известный украинский спортсмен и воин Антон Болдырев.

