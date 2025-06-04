Вдова загиблого добровольця розповіла, як похорон чоловіка організовували побратими

Юлія Мовчан, вдова загиблого добровольця. Фото: скриншот

Юлія Мовчан, вдова загиблого добровольця Олексія, розповіла про те, як їй довелося самостійно організовувати похорон найближчої людини без підтримки з боку держави. Її свідчення — це ще одне нагадування про проблеми з координацією між структурами, які мали б відповідати за гідне прощання із загиблими захисниками.

Про це Юлія Мовчан розповіла в інтерв'ю проєкту "Жінки-Фенікс" Новини.LIVE.

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Добровольця допомагали поховати побратими, а не держава

За словами Юлії, їй вперше у житті довелося стикнутися з такою відповідальністю в момент глибокого горя, коли навіть сили говорити з кимось не було. Проте вона змушена була самостійно шукати рішення.

"Я все-таки вірила, що держава, що це просто тимчасово, що все розбереться, і що мені не потрібно буде в це все вникати, бо він же ж пішов захищати державу, хіба родичі мають займатися взагалі всіма цими нюансами? Я думала, що це просто тимчасово, оскільки ще ніхто не знав, як це все має відбуватися, а потім все налагодиться, і всі ці документи будуть, і все буде добре. Я дійсно в це вірила, щиро, бо не хотіла займатися документами", — розповіла Юлія Мовчан.

Юлія згадує, що з організацією поховання виникли складнощі через документи. Військова частина не змогла взяти на себе організаційні питання, хоча зрештою одна з частин таки погодилася допомогти.

Коли вона звернулася до спецкомбінату, їй надали папір із переліком того, що буде забезпечено: місце на Алеї Слави Лісового цвинтаря, автобус, військовий оркестр, присутність військових на церемонії. Але це стосувалося виключно моменту поховання в Києві.

"Тобто держава, військова частина взяла на себе відповідальність самого поховання на Лісовому цвинтарі, і все. Привозили побратими, і я так розумію, що за свій кошт", — зазначила вдова.

Тіло ж Олексія вивозили з Дніпра та доставляли до столиці побратими. За словами Юлії, вона дізналася, що всі витрати включно з домовиною, одягом і перевезенням також взяли на себе товариші по службі. Вони зробили це власним коштом, попри те, що самі не отримували ні заробітної плати, ні виплат за поранення.

Нагадаємо, Міністерство оборони інформує, що держава мусить компенсувати похорон сім'ї загиблого військовослужбовця у разі його загибелі.

Нещодавно в Києві відбулася церемонія прощання та поховання з відомим телеведучим та актором, який став на захист держави — Максимом Неліпою.