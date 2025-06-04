Вдова погибшего добровольца рассказала, как похороны мужа организовывали побратимы

Юлия Мовчан, вдова погибшего добровольца. Фото: скриншот

Юлия Мовчан, вдова погибшего добровольца Алексея, рассказала о том, как ей пришлось самостоятельно организовывать похороны самого близкого человека без поддержки со стороны государства. Ее свидетельство — это еще одно напоминание о проблемах с координацией между структурами, которые должны отвечать за достойное прощание с погибшими защитниками.

Об этом Юлия Мовчан рассказала в интервью проекту "Женщины-Феникс" Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Добровольца помогали похоронить побратимы, а не государство

По словам Юлии, ей впервые в жизни пришлось столкнуться с такой ответственностью в момент глубокого горя, когда даже силы говорить с кем-то не было. Однако она вынуждена была самостоятельно искать решение.

"Я все-таки верила, что государство, что это просто временно, что все разберутся, и что мне не нужно будет в это все вникать, потому что он же пошел защищать страну, разве родственники должны заниматься вообще всеми этими нюансами? Я думала, что это просто временно, так как еще никто не знал, как это все должно происходить, а потом все наладится, и все эти документы будут, и все будет хорошо. Я действительно в это верила, искренне, потому что не хотела заниматься документами", — рассказала Юлия Мовчан.

Юлия вспоминает, что с организацией захоронения возникли сложности из-за документов. Воинская часть не смогла взять на себя организационные вопросы, хотя в конце концов одна из частей таки согласилась помочь.

Когда она обратилась в спецкомбинат, ей предоставили бумагу с перечнем того, что будет обеспечено: место на Аллее Славы Лесного кладбища, автобус, военный оркестр, присутствие военных на церемонии. Но это касалось исключительно момента захоронения в Киеве.

"То есть государство, воинская часть взяла на себя ответственность самого захоронения на Лесном кладбище, и все. Привозили побратимы, и я так понимаю, что за свой счет", — отметила вдова.

Тело же Алексея вывозили из Днепра и доставляли в столицу побратимы. По словам Юлии, она узнала, что все расходы, включая гроб, одежду и перевозку, также взяли на себя сослуживцы. Они сделали это за свой счет, несмотря на то, что сами не получали ни заработной платы, ни выплат за ранения.

Напомним, Министерство обороны информирует, что государство должно компенсировать похороны семьи погибшего военнослужащего в случае его гибели.

Недавно в Киеве состоялась церемония прощания и похорон с известным телеведущим и актером, который стал на защиту государства Максимом Нелипой.