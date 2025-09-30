Обстріл Сумщини 30 вересня — загибла жінка була вагітною

Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: sumy.gp.gov.ua

Російські війська у ніч проти 30 вересня атакували ударними дронами житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади Сумської області. Жінка, яка загинула внаслідок обстрілу, була вагітна.

Про це повідомили односельці жінки у коментарі Суспільному.

Обстріл Сумщини 30 вересня

У Сумській обласній прокуратурі розповіли, що близько 02:40 30 вересня росіяни атакували безпілотником житловий будинок. Внаслідок цього загинуло подружжя та їхні сини віком шість та чотири роки. Незадовго односельці повідомили журналістам, що жінка, яка загинула, була вагітна.

Через трагедію у Краснопільській громаді оголосили Дні жалоби 30 вересня та 1 жовтня.

Нагадаємо, лише за останню добу російська армія 27 разів обстріляла Сумську область. Внаслідок ворожих атак загинуло п'ятеро осіб.

Крім того, під час дронової атаки 30 вересня у Конотопі чоловіка поранила куля від ППО. Його доставили до лікарні.