Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Вбивство родини "Шахедом" на Сумщині — жінка була вагітна

Вбивство родини "Шахедом" на Сумщині — жінка була вагітна

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 17:47
Обстріл Сумщини 30 вересня — загибла жінка була вагітною
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: sumy.gp.gov.ua

Російські війська у ніч проти 30 вересня атакували ударними дронами житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади Сумської області. Жінка, яка загинула внаслідок обстрілу, була вагітна.

Про це повідомили односельці жінки у коментарі Суспільному

Реклама
Читайте також:

Обстріл Сумщини 30 вересня

У Сумській обласній прокуратурі розповіли, що близько 02:40 30 вересня росіяни атакували безпілотником житловий будинок. Внаслідок цього загинуло подружжя та їхні сини віком шість та чотири роки. Незадовго односельці повідомили журналістам, що жінка, яка загинула, була вагітна. 

Через трагедію у Краснопільській громаді оголосили Дні жалоби 30 вересня та 1 жовтня. 

Нагадаємо, лише за останню добу російська армія 27 разів обстріляла Сумську область. Внаслідок ворожих атак загинуло п'ятеро осіб. 

Крім того, під час дронової атаки 30 вересня у Конотопі чоловіка поранила куля від ППО. Його доставили до лікарні. 

Сумська область обстріли вагітність війна в Україні жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації