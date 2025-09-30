Обстрел Сумщины 30 сентября — погибшая женщина была беременной

Последствия обстрела Сумщины. Фото: sumy.gp.gov.ua

Российские войска в ночь на 30 сентября атаковали ударными дронами жилой дом в селе Чернетчина Краснопольской громады Сумской области. Женщина, которая погибла в результате обстрела, была беременна.

Об этом сообщили односельчане женщины в комментарии Суспільному.

Обстрел Сумщины 30 сентября

В Сумской областной прокуратуре рассказали, что около 02:40 30 сентября россияне атаковали беспилотником жилой дом. В результате погибли супруги и их сыновья в возрасте шесть и четыре года. Незадолго односельчане сообщили журналистам, что женщина, которая погибла, была беременна.

Из-за трагедии в Краснопольской громаде объявили Дни траура 30 сентября и 1 октября.

Напомним, только за последние сутки российская армия 27 раз обстреляла Сумскую область. В результате вражеских атак погибли пять человек.

Кроме того, во время дроновой атаки 30 сентября в Конотопе мужчину ранила пуля от ПВО. Его доставили в больницу.