Екс-поліцейського Івана Белецького з Ужгорода забрали до ТЦК — деталі

В Ужгороді затримали колишнього поліцейського Івана Белецького, якого доставили до територіального центру комплектування. За версією військкомату, він перебував у розшуку, тоді як свідки стверджують, що його схопили просто посеред вулиці.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Закарпатський обласний ТЦК та СП та на Мирославу Копинець, яка стала очевидицею події.

Затримання в Ужгороді

Очевидиця розповіла журналістам, що на вулиці Сечені вісім чоловіків силою витягли Белецького з машини. За її словами, невідомі намагалися відібрати телефон, коли вона почала знімати подію, і били її по руках. Дружина чоловіка підтвердила, що він сам зателефонував і повідомив, що його доставили до ТЦК.

"Під час проходження військово-лікарською комісією, визнаний придатним до проходження військової служби без обмежень та призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби", — йдеться у повідомленні військкомату.

У ТЦК пояснили, що Белецький був у розшуку через невиконання обов’язку щодо уточнення облікових даних. Також зазначили, що він нещодавно був звільнений з поліції за порушення дисципліни. Водночас Ірина Пацкан, дружина затриманого, заявила, що чоловік нещодавно переніс операцію, однак його все одно визнали придатним до служби.

Белецький є ветераном російсько-української війни та раніше працював у поліції. За його словами, його звільнили після того, як він заступився за ветерана Олександра Усенка, у якого був конфлікт зі співробітниками ТЦК. Керівник організації "Карпатська Січ" Тарас Деяк назвав звільнення Белецького незаконним.

