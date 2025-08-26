Відео
Головна Армія В Ужгороді затримали експоліцейського — у ТЦК пояснили причину

В Ужгороді затримали експоліцейського — у ТЦК пояснили причину

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 15:09
Екс-поліцейського Івана Белецького з Ужгорода забрали до ТЦК — деталі
Затримання ТЦК Белецького. Фото: Мирослава Копинець

В Ужгороді затримали колишнього поліцейського Івана Белецького, якого доставили до територіального центру комплектування. За версією військкомату, він перебував у розшуку, тоді як свідки стверджують, що його схопили просто посеред вулиці.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Закарпатський обласний ТЦК та СП та на Мирославу Копинець, яка стала очевидицею події.

Читайте також:

Затримання в Ужгороді

Очевидиця розповіла журналістам, що на вулиці Сечені вісім чоловіків силою витягли Белецького з машини. За її словами, невідомі намагалися відібрати телефон, коли вона почала знімати подію, і били її по руках. Дружина чоловіка підтвердила, що він сам зателефонував і повідомив, що його доставили до ТЦК.

В Ужгороді затримали експоліцейського — у ТЦК пояснили причину - фото 1
Допис Закарпатського ОТЦК та СП у Telegram. Фото: скріншот

"Під час проходження військово-лікарською комісією, визнаний придатним до проходження військової служби без обмежень та призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби", — йдеться у повідомленні військкомату.

У ТЦК пояснили, що Белецький був у розшуку через невиконання обов’язку щодо уточнення облікових даних. Також зазначили, що він нещодавно був звільнений з поліції за порушення дисципліни. Водночас Ірина Пацкан, дружина затриманого, заявила, що чоловік нещодавно переніс операцію, однак його все одно визнали придатним до служби.

Белецький є ветераном російсько-української війни та раніше працював у поліції. За його словами, його звільнили після того, як він заступився за ветерана Олександра Усенка, у якого був конфлікт зі співробітниками ТЦК. Керівник організації "Карпатська Січ" Тарас Деяк назвав звільнення Белецького незаконним.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дозвіл на виїзд чоловіків віком до 24 років за кордон у період воєнного стану. Журналісти Новини.LIVE поцікавилися думкою одеситів щодо такої ініціативи.

Раніше ми також інформували, що якщо громадянин після досягнення 25 років отримав офіційне бронювання від мобілізації, це фактично надає йому статус військовозобов’язаного. 

Ужгород ветерани мобілізація ТЦК та СП затримання
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
