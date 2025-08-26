Экс-полицейского Ивана Белецкого из Ужгорода забрали в ТЦК - детали

Задержание ТЦК Белецкого. Фото: Мирослава Копинец

В Ужгороде задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого, которого доставили в территориальный центр комплектования. По версии военкомата, он находился в розыске, тогда как свидетели утверждают, что его схватили прямо посреди улицы.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Закарпатский областной ТЦК и СП и на Мирославу Копинец, которая стала очевидцем события.

Задержание в Ужгороде

Очевидец рассказал журналистам, что на улице Сечени восемь мужчин силой вытащили Белецкого из машины. По ее словам, неизвестные пытались отобрать телефон, когда она начала снимать событие, и били ее по рукам. Жена мужчины подтвердила, что он сам позвонил и сообщил, что его доставили в ТЦК.

Сообщение Закарпатского ОТЦК и СП в Telegram. Фото: скриншот

"Во время прохождения военно-врачебной комиссией, признан годным к прохождению военной службы без ограничений и назначен в одну из команд для дальнейшего прохождения службы", — говорится в сообщении военкомата.

В ТЦК объяснили, что Белецкий был в розыске из-за невыполнения обязанности по уточнению учетных данных. Также отметили, что он недавно был уволен из полиции за нарушение дисциплины. В то же время Ирина Пацкан, жена задержанного, заявила, что муж недавно перенес операцию, однако его все равно признали годным к службе.

Белецкий является ветераном российско-украинской войны и ранее работал в полиции. По его словам, его уволили после того, как он вступился за ветерана Александра Усенко, у которого был конфликт с сотрудниками ТЦК. Руководитель организации "Карпатская Сечь" Тарас Деяк назвал увольнение Белецкого незаконным.

