Главная Армия В Ужгороде задержали экс-полицейского — в ТЦК объяснили причину

В Ужгороде задержали экс-полицейского — в ТЦК объяснили причину

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 15:09
Экс-полицейского Ивана Белецкого из Ужгорода забрали в ТЦК - детали
Задержание ТЦК Белецкого. Фото: Мирослава Копинец

В Ужгороде задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого, которого доставили в территориальный центр комплектования. По версии военкомата, он находился в розыске, тогда как свидетели утверждают, что его схватили прямо посреди улицы.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Закарпатский областной ТЦК и СП и на Мирославу Копинец, которая стала очевидцем события.

Читайте также:

Задержание в Ужгороде

Очевидец рассказал журналистам, что на улице Сечени восемь мужчин силой вытащили Белецкого из машины. По ее словам, неизвестные пытались отобрать телефон, когда она начала снимать событие, и били ее по рукам. Жена мужчины подтвердила, что он сам позвонил и сообщил, что его доставили в ТЦК.

В Ужгороді затримали експоліцейського — у ТЦК пояснили причину - фото 1
Сообщение Закарпатского ОТЦК и СП в Telegram. Фото: скриншот

"Во время прохождения военно-врачебной комиссией, признан годным к прохождению военной службы без ограничений и назначен в одну из команд для дальнейшего прохождения службы", — говорится в сообщении военкомата.

В ТЦК объяснили, что Белецкий был в розыске из-за невыполнения обязанности по уточнению учетных данных. Также отметили, что он недавно был уволен из полиции за нарушение дисциплины. В то же время Ирина Пацкан, жена задержанного, заявила, что муж недавно перенес операцию, однако его все равно признали годным к службе.

Белецкий является ветераном российско-украинской войны и ранее работал в полиции. По его словам, его уволили после того, как он вступился за ветерана Александра Усенко, у которого был конфликт с сотрудниками ТЦК. Руководитель организации "Карпатская Сечь" Тарас Деяк назвал увольнение Белецкого незаконным.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает разрешение на выезд мужчин в возрасте до 24 лет за границу в период военного положения. Журналисты Новини.LIVE поинтересовались мнением одесситов относительно такой инициативы.

Ранее мы также информировали, что если гражданин по достижении 25 лет получил официальное бронирование от мобилизации, это фактически предоставляет ему статус военнообязанного.

Ужгород ветераны мобилизация ТЦК и СП задержание
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
