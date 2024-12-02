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В Україну з окупації повернули ще шестеро дітей

2 грудня 2024 14:38
Євгенія Брюховецька - редактор
З окупованих територій повернули ще шість українських дітей
Повернені діти. Фото: Bring Kids Back UA
Євгенія Брюховецька - редактор

Радник з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна повідомила про повернення ще шести українських дітей з ТОТ. Їх вдалося вивезти з окупації у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це Зарівна написала у Telegram у понеділок, 2 грудня.

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​​"Ще шість дітей вдалося повернути в Україну з ТОТ у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA", — йдеться у повідомленні.

Представниця ОП зазначила, що історії цих дітей є яскравою ілюстрацією того, що Росія усіма способами намагається стерти з лиця землі українську націю за допомогою нав’язування пропаганди та ненависті до України, через погрози сім’ям забрати дітей та через примусову мобілізацію до армії РФ молодих українських хлопців. 

Вона розповіла, що 16-річний Віталій прогулював уроки в школі на ТОТ, аби його примусово не забрали й не поставили на військовий облік, як це сталося з однокласниками.

А 14-річному Артему не видавали документи, без яких неможливо виїхати. А коли окупанти викрали його маму, то стало зрозуміло, що треба виїжджати в будь-який спосіб. Йому вдалося повернутися на підконтрольну територію України, але батько залишився в на ТОТ.

"Це лише дві історії з багатьох тисяч. Ми маємо зупинити ці страшні злочини Росії проти наших дітей та повернути їх додому. Всіх. Без винятків та умов", — наголосила Зарівна.

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Скриншот допису Зарівної

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав повернення дітей додому з Росії.

Також ми писали, що під час міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі країни взяли на себе зобов’язання щодо повернення всіх полонених і депортованих українців.

діти депортація дітей окупація війна в Україні депортація ТОТ

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