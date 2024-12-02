С оккупированных территорий вернули еще шесть украинских детей

Возвращенные дети Фото: Bring Kids Back UA

Советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная сообщила о возвращении еще шести украинских детей из ВОТ. Их удалось вывезти из оккупации в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом Заривная написала в Telegram в понедельник, 2 декабря.

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”Еще шесть детей удалось вернуть в Украину с ВОТ в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA”, — говорится в сообщении.

Представитель ОП отметила, что истории этих детей являются яркой иллюстрацией того, что Россия всеми способами пытается стереть с лица земли украинскую нацию посредством навязывания пропаганды и ненависти к Украине, использую угрозы семьям забрать детей и при помощи принудительной мобилизации в армию РФ молодых украинских парней.

Она рассказала, что 16-летний Виталий прогуливал уроки в школе на ВОТ, чтобы его принудительно не забрали и не поставили на военный учет, как это произошло с одноклассниками.

А 14-летнему Артему не выдавали документы, без которых невозможно выехать. А когда оккупанты похитили его маму, то стало понятно, что нужно выезжать любым способом. Ему удалось вернуться на подконтрольную территорию Украины, но отец остался на ВОТ.

"Это только две истории из многих тысяч. Мы должны остановить эти страшные преступления России против наших детей и вернуть их домой. Всех. Без исключений и условий", — подчеркнула Заривная.

Скриншот поста Заривной

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал возвращение детей домой из России.

Также мы писали, что во время министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале страны взяли на себя обязательство по возвращению всех пленных и депортированных украинцев.