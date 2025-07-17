Україна повернула тіла 1000 військових — деталі

Повернення тіл українських військових додому. Фото: t.me/Koord_shtab

Україна 17 липня повернула тіла ще 1000 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Повернення тіл українських військових додому

У Координаційному штабі розповіли, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи з Об’єднаним центром при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, іншими структурами Сектору безпеки та оборони України.

Повернення тіл українських військових додому. Фото: t.me/Koord_shtab

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — йдеться у повідомленні.

Подяку також висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, що Росія передає тіла в дуже поганому стані, які складно ідентифікувати.

Крім того, під час останнього обміну РФ передала Україні щонайменше 20 тіл росіян. Такі висновки роблять на основі виявлених предметів — військових жетонів, квитків, паспортів, банківських карток, елементів форми, татуювань та інших ознак.