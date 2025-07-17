Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:56
Україна повернула тіла 1000 військових — деталі
Повернення тіл українських військових додому. Фото: t.me/Koord_shtab

Україна 17 липня повернула тіла ще 1000 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими

Реклама
Читайте також:

Повернення тіл українських військових додому

У Координаційному штабі розповіли, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи з Об’єднаним центром при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, іншими структурами Сектору безпеки та оборони України.

Повернення тіл українців додому 17 липня
Повернення тіл українських військових додому. Фото: t.me/Koord_shtab

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — йдеться у повідомленні.

Подяку також висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, що Росія передає тіла в дуже поганому стані, які складно ідентифікувати.

Крім того, під час останнього обміну РФ передала Україні щонайменше 20 тіл росіян. Такі висновки роблять на основі виявлених предметів — військових жетонів, квитків, паспортів, банківських карток, елементів форми, татуювань та інших ознак.

Україна військові війна в Україні тіло Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації