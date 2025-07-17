Украина вернула тела 1000 военных — детали

Возвращение тел украинских военных домой. Фото: t.me/Koord_shtab

Украина 17 июля вернула тела еще 1000 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Возвращение тел украинских военных домой

В Координационном штабе рассказали, что тела удалось вернуть по результатам совместной работы с Объединенным центром при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, другими структурами сектора безопасности и обороны Украины.

Возвращение тел украинских военных домой. Фото: t.me/Koord_shtab

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", — говорится в сообщении.

Благодарность также выразили Международному Комитету Красного Креста и личному составу ВСУ, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Напомним, ранее в полиции рассказали, что Россия передает тела в очень плохом состоянии, которые сложно идентифицировать.

Кроме того, во время последнего обмена РФ передала Украине не менее 20 тел россиян. Такие выводы делают на основе обнаруженных предметов — военных жетонов, билетов, паспортов, банковских карточек, элементов формы, татуировок и других признаков.