Росія повернула Україні 1000 тіл військових — деталі

Повернення тіл українських військових. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну 23 жовтня повернули 1000 тіл своїх громадян. Російська сторона стверджує, що вони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл українських військових

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі зазначили, що слідчі правоохоронні органи разом з експертними установами МВС найближчим часом проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Відомо, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України..

Також окрему подяку висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, останній раз в Україну повертали 1000 тіл 18 вересня. Експертиза та ідентифікація дозволять встановити їхні особи та передати інформацію рідним.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час повернення тіл РФ віддала своїх військових. За його словами, росіяни ніяк на це не реагують.