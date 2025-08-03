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Головна Армія В Україні змінюють камуфляж для військових — який вигляд матиме

В Україні змінюють камуфляж для військових — який вигляд матиме

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 18:31
ЗСУ переходять на новий камуфляж ММ-25 — що відомо
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні вирішили змінити камуфляж для військових. Форму ММ-14, відому як "піксель", замінять на ММ-25 з іншим малюнком. 

Про це стало відомо на сайті "Партнер МОУ".

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"Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення затверджено маскувальний малюнок "ММ-25" для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна", — йдеться у повідомленні.

Камуфляж "ММ-25"
ММ-25. Фото: partner.mod.gov.u

Наразі зовнішній вигляд нового камуфляжу не розкривається офіційно. Крім того, терміни переходу на нову форму невідомі.

За даними низки ЗМІ, ММ-25 є копією відомого Multicam.

Мультикам
Multicam. Фото: gomilitar.eu

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили посадовців, які причетні до розкрадання коштів на закупівлі дронів та РЕБ для українських воїнів.

Раніше СБУ викрила експосадовця Міноборони, який розтратив один мільярд гривень з бюджету. Кошти були призначені на їжу для ЗСУ.

війна ЗСУ українці Україна військова форма
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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