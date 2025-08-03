ЗСУ переходять на новий камуфляж ММ-25 — що відомо

В Україні змінюють камуфляж для військових — який вигляд матиме
В Україні вирішили змінити камуфляж для військових. Форму ММ-14, відому як "піксель", замінять на ММ-25 з іншим малюнком.
Про це стало відомо на сайті "Партнер МОУ".
Новий камуфляж для ЗСУ
"Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення затверджено маскувальний малюнок "ММ-25" для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна", — йдеться у повідомленні.
Наразі зовнішній вигляд нового камуфляжу не розкривається офіційно. Крім того, терміни переходу на нову форму невідомі.
За даними низки ЗМІ, ММ-25 є копією відомого Multicam.
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Раніше СБУ викрила експосадовця Міноборони, який розтратив один мільярд гривень з бюджету. Кошти були призначені на їжу для ЗСУ.
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