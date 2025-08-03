ВСУ переходят на новый камуфляж ММ-25 – что известно

В Украине меняют камуфляж для военных — как будет выглядеть
В Украине решили изменить камуфляж для военных. Форму ММ-14, известную как "пиксель", заменят на ММ-25 с другим рисунком.
Об этом стало известно на сайте "Партнер МОУ".
Новый камуфляж для ВСУ
"Центральным управлением развития материального обеспечения утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества", — говорится в сообщении.
Сейчас внешний вид нового камуфляжа не раскрывается официально. Кроме того, сроки перехода на новую форму неизвестны.
По данным ряда СМИ, ММ-25 является копией известного Multicam.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили должностных лиц, причастных к хищению средств на закупке дронов и РЭБ для украинских воинов.
Ранее СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны, который растратил один миллиард гривен из бюджета. Средства были предназначены на еду для ВСУ.
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