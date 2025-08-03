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Главная Армия В Украине меняют камуфляж для военных — как будет выглядеть

В Украине меняют камуфляж для военных — как будет выглядеть

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 18:31
ВСУ переходят на новый камуфляж ММ-25 – что известно
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине решили изменить камуфляж для военных. Форму ММ-14, известную как "пиксель", заменят на ММ-25 с другим рисунком.

Об этом стало известно на сайте "Партнер МОУ".

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"Центральным управлением развития материального обеспечения утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества", — говорится в сообщении.

Камуфляж "ММ-25"
ММ-25. Фото: partner.mod.gov.u

Сейчас внешний вид нового камуфляжа не раскрывается официально. Кроме того, сроки перехода на новую форму неизвестны.

По данным ряда СМИ, ММ-25 является копией известного Multicam.

Мультикам
Multicam. Фото: gomilitar.eu

Напомним, НАБУ и САП разоблачили должностных лиц, причастных к хищению средств на закупке дронов и РЭБ для украинских воинов.

Ранее СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны, который растратил один миллиард гривен из бюджета. Средства были предназначены на еду для ВСУ.

война ВСУ украинцы Украина военная форма
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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