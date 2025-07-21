В Україні з'явилась нова платформа для збору даних про полонених

Повернення полонених. Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив у тестовому режимі новий цифровий інструмент, який дозволяє українським військовим і цивільним, звільненим із російського полону, передавати важливу інформацію про тих, хто досі залишається в неволі. Це має пришвидшити процес їхнього визволення.

Про це повідомив Коордштаб у понеділок, 21 липня.

Реклама

Читайте також:

Пост Коордштабу. Фото: скриншот

Що відомо про нову платформу

За задумом розробників, платформа покликана стати не лише засобом обміну даними, а й допомогти у встановленні особистостей зниклих безвісти. Звільнені українці зможуть у зручний для себе час і спокійній обстановці внести відомі їм дані про своїх побратимів або цивільних, які залишились у полоні, а також доповнити їх пізніше.

Наразі функціонал доступний лише для нещодавно звільнених осіб, але в майбутньому він буде відкритий для всіх, хто пережив російський полон під час війни. Родинам поневолених також рекомендують максимально заповнювати особисті кабінети на платформі, додаючи фото та інші матеріали, що допоможуть ідентифікації.

Перші результати тестування свідчать про високу ефективність ініціативи:

встановлено місце перебування та стан 281 полоненого, як військових, так і цивільних;

виявлено 860 випадків неналежних умов утримання;

ідентифіковано нові місця утримання 34 осіб;

підтверджено місце перебування 187 полонених.

У Коордштабі наголошують, що робота над вдосконаленням платформи триває, і функціонал поступово масштабують для всіх звільнених українців.

Нагадаємо, у пʼятницю, 4 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з початку червня цього року на рідну землю вдалося повернути сотні українців.