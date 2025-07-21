В Украине появилась новая платформа для сбора данных о пленных

Возвращение пленников Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными запустил в тестовом режиме новый цифровой инструмент, который позволяет украинским военным и гражданским, освобожденным из российского плена, передавать важную информацию о тех, кто до сих пор остается в неволе. Это должно ускорить процесс их освобождения.

Об этом сообщил Коордштаб в понедельник, 21 июля.

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Пост Коордштаба. Фото: скриншот

Что известно о новой платформе

По замыслу разработчиков, платформа призвана стать не только средством обмена данными, но и помочь в установлении личностей пропавших без вести. Освобожденные украинцы смогут в удобное для себя время и спокойной обстановке внести известные им данные о своих собратьях или гражданских, которые остались в плену, а также дополнить их позже.

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Сейчас функционал доступен только для недавно освобожденных лиц, но в будущем он будет открыт для всех, кто пережил российский плен во время войны. Семьям порабощенных также рекомендуют максимально заполнять личные кабинеты на платформе, добавляя фото и другие материалы, которые помогут идентификации.

Первые результаты тестирования свидетельствуют о высокой эффективности инициативы:

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установлено местонахождение и состояние 281 пленного, как военных, так и гражданских;

выявлено 860 случаев ненадлежащих условий содержания;

идентифицированы новые места содержания 34 человек;

подтверждено место пребывания 187 пленных.

В Коордштабе отмечают, что работа над совершенствованием платформы продолжается, и функционал постепенно масштабируют для всех освобожденных украинцев.

Напомним, в пятницу, 4 июля Украина и Россия провели очередной этап обмена военнопленными. Домой вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с начала июня этого года на родную землю удалось вернуть сотни украинцев.