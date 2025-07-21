Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Украине появилась новая платформа для сбора данных о пленных

В Украине появилась новая платформа для сбора данных о пленных

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 22:20
В Украине появилась новая платформа для сбора данных о пленных
Возвращение пленников Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными запустил в тестовом режиме новый цифровой инструмент, который позволяет украинским военным и гражданским, освобожденным из российского плена, передавать важную информацию о тех, кто до сих пор остается в неволе. Это должно ускорить процесс их освобождения.

Об этом сообщил Коордштаб в понедельник, 21 июля.

Реклама
Читайте также:
В Украине появилась новая платформа для сбора данных о пленных - фото 1
Пост Коордштаба. Фото: скриншот

Что известно о новой платформе

По замыслу разработчиков, платформа призвана стать не только средством обмена данными, но и помочь в установлении личностей пропавших без вести. Освобожденные украинцы смогут в удобное для себя время и спокойной обстановке внести известные им данные о своих собратьях или гражданских, которые остались в плену, а также дополнить их позже.

Реклама

Сейчас функционал доступен только для недавно освобожденных лиц, но в будущем он будет открыт для всех, кто пережил российский плен во время войны. Семьям порабощенных также рекомендуют максимально заполнять личные кабинеты на платформе, добавляя фото и другие материалы, которые помогут идентификации.

Первые результаты тестирования свидетельствуют о высокой эффективности инициативы:

Реклама
  • установлено местонахождение и состояние 281 пленного, как военных, так и гражданских;
  • выявлено 860 случаев ненадлежащих условий содержания;
  • идентифицированы новые места содержания 34 человек;
  • подтверждено место пребывания 187 пленных.

В Коордштабе отмечают, что работа над совершенствованием платформы продолжается, и функционал постепенно масштабируют для всех освобожденных украинцев.

Напомним, в пятницу, 4 июля Украина и Россия провели очередной этап обмена военнопленными. Домой вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с начала июня этого года на родную землю удалось вернуть сотни украинцев.

ВСУ пленные война в Украине війна обмен пленными
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации