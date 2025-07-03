3 липня вперше відзначили День армійської авіації Сухопутних військ

Гвинтокрил в небі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 3 липня 2025 року, в Україні вперше офіційно відзначається День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Нове професійне свято встановлене відповідно до Указу Президента №17/2025 від 8 січня 2025 року. Дата обрана не випадково — саме 3 липня 1994 року армійську авіацію як окремий рід військ було включено до складу Сухопутних військ.

Новини.LIVE розповість більше про це свято.

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День армійської авіації Сухопутних військ в Україні

Свято запроваджене для вшанування героїзму, самовідданості та професіоналізму військових авіаторів, які беруть участь у захисті незалежності й територіальної цілісності України, а також задля зміцнення сучасних військових традицій.

Армійська авіація виконує широкий спектр завдань: від розвідки й підтримки піхоти до евакуації поранених і доставки вантажів у найгарячіші точки. У сучасних умовах ця ланка стала невіддільною частиною загальної бойової потужності Сухопутних військ.

Пресслужба Сухопутиних військ ЗСУ зняли короткий фільм про пілотів армійської авіації.

Члени екіпажу Валерій та Юрій розповіли та показали, як вдосконалювали навички польотів на гранично низьких висотах, тренували застосування озброєння та відхід з району виконання завдання.

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