3 июля впервые отметили День армейской авиации Сухопутных войск

Вертолет в небе. Фото: УНИАН

Сегодня, 3 июля 2025 года, в Украине впервые официально отмечается День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Новый профессиональный праздник установлен в соответствии с Указом Президента №17/2025 от 8 января 2025 года. Дата выбрана не случайно - именно 3 июля 1994 года армейская авиация как отдельный род войск была включена в состав Сухопутных войск.

Новини.LIVE расскажет больше об этом празднике.

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День армейской авиации Сухопутных войск в Украине

Праздник введен для чествования героизма, самоотверженности и профессионализма военных авиаторов, участвующих в защите независимости и территориальной целостности Украины, а также для укрепления современных военных традиций.

Армейская авиация выполняет широкий спектр задач: от разведки и поддержки пехоты до эвакуации раненых и доставки грузов в самые горячие точки. В современных условиях это звено стало неотъемлемой частью общей боевой мощи Сухопутных войск.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сняли короткий фильм о пилотах армейской авиации.

Члены экипажа Валерий и Юрий рассказали и показали, как совершенствовали навыки полетов на предельно низких высотах, тренировали применение вооружения и отход из района выполнения задания.

Напомним, в июле в Украине будут отмечать ряд государственных и религиозных праздников. Читайте на Новини.LIVE подробно обо всех торжественных датах.

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