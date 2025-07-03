Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Украине впервые отмечают День армейской авиации

В Украине впервые отмечают День армейской авиации

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 10:13
3 июля впервые отметили День армейской авиации Сухопутных войск
Вертолет в небе. Фото: УНИАН

Сегодня, 3 июля 2025 года, в Украине впервые официально отмечается День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Новый профессиональный праздник установлен в соответствии с Указом Президента №17/2025 от 8 января 2025 года. Дата выбрана не случайно - именно 3 июля 1994 года армейская авиация как отдельный род войск была включена в состав Сухопутных войск.

Новини.LIVE расскажет больше об этом празднике.

Реклама
Читайте также:

День армейской авиации Сухопутных войск в Украине

Праздник введен для чествования героизма, самоотверженности и профессионализма военных авиаторов, участвующих в защите независимости и территориальной целостности Украины, а также для укрепления современных военных традиций.

Армейская авиация выполняет широкий спектр задач: от разведки и поддержки пехоты до эвакуации раненых и доставки грузов в самые горячие точки. В современных условиях это звено стало неотъемлемой частью общей боевой мощи Сухопутных войск.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сняли короткий фильм о пилотах армейской авиации.

Члены экипажа Валерий и Юрий рассказали и показали, как совершенствовали навыки полетов на предельно низких высотах, тренировали применение вооружения и отход из района выполнения задания.

Напомним, в июле в Украине будут отмечать ряд государственных и религиозных праздников. Читайте на Новини.LIVE подробно обо всех торжественных датах.

Недавно в Украине отмечали годовщину со дня создания спецподразделения "Альфа".

ВСУ Украина армия праздник День армийской авиации Сухопутные войска
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации