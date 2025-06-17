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Головна Армія В Україні масштабна повітряна тривога — Росія запускає балістику

В Україні масштабна повітряна тривога — Росія запускає балістику

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Дата публікації: 17 червня 2025 08:03
В Україні пролунала повітряна тривога через загрозу балістики
Запуск балістики. Фото: скриншот
Ключові моменти Росія запустила балістику на Сумську область

У вівторок, 17 червня, з’явилася оперативна інформація про загрозу застосування балістичних ракет із північно-східного напрямку. Відповідне попередження оприлюднили офіційні джерела через активність ворога.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ

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У ПС ЗСУ попередили про потенційний запуск ракет із територій, які межують із північно-східними регіонами України. Жителів областей, що перебувають у зоні ризику, закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно переходити до укриттів.

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Карта повітряних тривог 17 червня станом на 08:02. Фото: скриншот

Згодом там уточнили, що ціль летить на Сумську область, в Конотоп.

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Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві триває розбір завалів будинку, куди, за попередніми оцінками, влучила балістична ракета.

Сьогодні, вночі та вранці 17 червня, Росія завдала серії атак по кількох містах України із застосуванням БпЛА та ракет. 

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Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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