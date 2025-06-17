В Україні пролунала повітряна тривога через загрозу балістики

Запуск балістики. Фото: скриншот

У вівторок, 17 червня, з’явилася оперативна інформація про загрозу застосування балістичних ракет із північно-східного напрямку. Відповідне попередження оприлюднили офіційні джерела через активність ворога.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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У ПС ЗСУ попередили про потенційний запуск ракет із територій, які межують із північно-східними регіонами України. Жителів областей, що перебувають у зоні ризику, закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно переходити до укриттів.

Карта повітряних тривог 17 червня станом на 08:02. Фото: скриншот

Згодом там уточнили, що ціль летить на Сумську область, в Конотоп.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві триває розбір завалів будинку, куди, за попередніми оцінками, влучила балістична ракета.

Сьогодні, вночі та вранці 17 червня, Росія завдала серії атак по кількох містах України із застосуванням БпЛА та ракет.