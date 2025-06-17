В Украине прозвучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Запуск баллистики. Фото: скриншот

Во вторник, 17 июня, появилась оперативная информация об угрозе применения баллистических ракет с северо-восточного направления. Соответствующее предупреждение обнародовали официальные источники в связи с активностью врага.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Россия запустила баллистику на Сумскую область

В ВС ВСУ предупредили потенциальный запуск ракет с территорий, граничащих с северо-восточными регионами Украины. Жителей областей, находящихся в зоне риска, призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно переходить в укрытия.

Карта воздушных тревог 17 июня по состоянию на 08:02. Фото: скриншот

Впоследствии там уточнили, что цель летит на Сумскую область, в Конотоп.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве продолжается разбор завалов дома, куда, по предварительным оценкам, попала баллистическая ракета.

Сегодня, ночью и утром 17 июня, Россия нанесла серии атак по нескольким городам Украины с применением БпЛА и ракет.