В Украине прозвучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В Украине масштабная воздушная тревога — РФ запускает баллистику
Во вторник, 17 июня, появилась оперативная информация об угрозе применения баллистических ракет с северо-восточного направления. Соответствующее предупреждение обнародовали официальные источники в связи с активностью врага.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Россия запустила баллистику на Сумскую область
В ВС ВСУ предупредили потенциальный запуск ракет с территорий, граничащих с северо-восточными регионами Украины. Жителей областей, находящихся в зоне риска, призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно переходить в укрытия.
Впоследствии там уточнили, что цель летит на Сумскую область, в Конотоп.
Напомним, в Киеве продолжается разбор завалов дома, куда, по предварительным оценкам, попала баллистическая ракета.
Сегодня, ночью и утром 17 июня, Россия нанесла серии атак по нескольким городам Украины с применением БпЛА и ракет.
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