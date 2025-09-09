Військові навчання — в Україні мають бути тренувальні місії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні повинні бути тренувальні місії. За його словами, коли українці тренуються за кордоном, їх доводиться перенавчати.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ABC.

Тренувальні місії в Україні

Зеленський наголосив, що це нова війна і українські солдати й офіцери тепер мають більше досвіду, ніж партнери України за кордоном. Говорячи про гарантії безпеки, президент сказав, що вони можуть ґрунтуватися лише на українській армії.

"Далі — це зброя і бригади, укомплектування бригад, наше внутрішнє виробництво дронів, перш за все, і ракет. Нам потрібні фонди на це фінансування. У нас його справді недостатньо... Далі — американська зброя, яка є тільки у Сполучених Штатів: це протиповітряна оборона "Петріот", пріоритет — ракети, "Хаймарси"... Краще мати авіафлоти від наших партнерів. Наша пропозиція — використовувати літаки, які є на кордонах сусідніх країн, країн НАТО", — зазначив глава держави.

Він також додав, що під час візиту до Вашингтону отримав від Дональда Трампа запевнення в тому, що США готові долучитися до гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловився про Трампа та його бажання закінчити війну. Глава держави зазначив, що Україну першочергово зацікавлена у тривалому мирі без ризиків відновлення військового конфлікту.

Крім того, президент відповів, що для нього означатиме перемога. Перш за все — збереження незалежності України.