Военные учения — в Украине должны быть тренировочные миссии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине должны быть тренировочные миссии. По его словам, когда украинцы тренируются за границей, их приходится переучивать.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью ABC.

Реклама

Читайте также:

Тренировочные миссии в Украине

Зеленский подчеркнул, что это новая война и украинские солдаты и офицеры теперь имеют больше опыта, чем партнеры Украины за рубежом. Говоря о гарантиях безопасности, президент сказал, что они могут основываться только на украинской армии.

"Далее — это оружие и бригады, укомплектование бригад, наше внутреннее производство дронов, прежде всего, и ракет. Нам нужны фонды на это финансирование. У нас его действительно недостаточно... Далее - американское оружие, которое есть только у Соединенных Штатов: это противовоздушная оборона "Пэтриот", приоритет — ракеты, "Хаймарсы"... Лучше иметь авиафлоты от наших партнеров. Наше предложение - использовать самолеты, которые есть на границах соседних стран, стран НАТО", — отметил глава государства.

Он также добавил, что во время визита в Вашингтон получил от Дональда Трампа заверения в том, что США готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.

Напомним, ранее Зеленский высказался о Трампе и его желании закончить войну. Глава государства отметил, что Украина в первую очередь заинтересована в длительном мире без рисков возобновления военного конфликта.

Кроме того, президент ответил, что для него будет означать победа. Прежде всего — сохранение независимости Украины.