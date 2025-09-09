Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Украине должны быть тренировочные миссии — детали от Зеленского

В Украине должны быть тренировочные миссии — детали от Зеленского

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:35
Военные учения — в Украине должны быть тренировочные миссии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине должны быть тренировочные миссии. По его словам, когда украинцы тренируются за границей, их приходится переучивать.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью ABC.

Реклама
Читайте также:

Тренировочные миссии в Украине

Зеленский подчеркнул, что это новая война и украинские солдаты и офицеры теперь имеют больше опыта, чем партнеры Украины за рубежом. Говоря о гарантиях безопасности, президент сказал, что они могут основываться только на украинской армии.

"Далее — это оружие и бригады, укомплектование бригад, наше внутреннее производство дронов, прежде всего, и ракет. Нам нужны фонды на это финансирование. У нас его действительно недостаточно... Далее - американское оружие, которое есть только у Соединенных Штатов: это противовоздушная оборона "Пэтриот", приоритет — ракеты, "Хаймарсы"... Лучше иметь авиафлоты от наших партнеров. Наше предложение - использовать самолеты, которые есть на границах соседних стран, стран НАТО", — отметил глава государства.

Он также добавил, что во время визита в Вашингтон получил от Дональда Трампа заверения в том, что США готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.

Напомним, ранее Зеленский высказался о Трампе и его желании закончить войну. Глава государства отметил, что Украина в первую очередь заинтересована в длительном мире без рисков возобновления военного конфликта.

Кроме того, президент ответил, что для него будет означать победа. Прежде всего — сохранение независимости Украины.

Владимир Зеленский военные учения дроны война в Украине гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации