В Сумах прогриміли потужні вибухи
У Сумах в понеділок, 21 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Вибухи в Сумах 18 вересня
О 14:33 в Сумській області оголосили повітряну тривогу.
О 15:41 Повітряні сили України повідомили пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Сумщини.
О 16:55 в Сумах пролунали вибухи.
О 17:09 в Сумах пролунав ще один вибух.
О 17:10 в місті знову було чути звук вибуху.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в ніч проти 21 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами. Внаслідок атаки є постраждалий та невеликі пошкодження будинків.
Також ми писали, що ввечері 20 жовтня Росія атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.
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