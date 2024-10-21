Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

У Сумах в понеділок, 21 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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О 14:33 в Сумській області оголосили повітряну тривогу.

О 15:41 Повітряні сили України повідомили пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Сумщини.

Скриншот допису Повітряних сил ЗС

О 16:55 в Сумах пролунали вибухи.

О 17:09 в Сумах пролунав ще один вибух.

О 17:10 в місті знову було чути звук вибуху.

Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч проти 21 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами. Внаслідок атаки є постраждалий та невеликі пошкодження будинків.

Також ми писали, що ввечері 20 жовтня Росія атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.