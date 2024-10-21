Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

В Сумах в понедельник, 21 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

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В 14.33 в Сумской области объявили воздушную тревогу.

В 15:41 Воздушные силы Украины сообщили о запуске КАБ тактической авиацией в направлении Сумщины.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВС

В 16:55 в Сумах раздались взрывы.

В 17:09 в Сумах раздался еще один взрыв.

В 17:10 в городе снова был слышен звук взрыва.

Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 21 октября Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами. В результате атаки пострадавший и небольшие повреждения домов.

Также мы писали, что вечером 20 октября Россия атаковала Харьков КАБами. В результате атаки зафиксированы поврежденные дома, есть пострадавшие, а в трех районах города отсутствует свет.