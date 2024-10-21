В Сумах прогремели мощные взрывы
В Сумах в понедельник, 21 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
Взрывы в Сумах 18 сентября
В 14.33 в Сумской области объявили воздушную тревогу.
В 15:41 Воздушные силы Украины сообщили о запуске КАБ тактической авиацией в направлении Сумщины.
В 16:55 в Сумах раздались взрывы.
В 17:09 в Сумах раздался еще один взрыв.
В 17:10 в городе снова был слышен звук взрыва.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 21 октября Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами. В результате атаки пострадавший и небольшие повреждения домов.
Также мы писали, что вечером 20 октября Россия атаковала Харьков КАБами. В результате атаки зафиксированы поврежденные дома, есть пострадавшие, а в трех районах города отсутствует свет.
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