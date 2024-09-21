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В Росії у Тихорецьку на підірваному складі з боєприпасами могли зберігатися снаряди з КНДР

21 вересня 2024 10:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи на складі у Тихорецьку — на базі могли зберігати боєприпаси з КНДР
Російський склад боєприпасів у Тихорецьку. Фото: Frontintelligence
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Росії у Тихорецьку на складі з боєприпасами в ніч проти суботи 21 вересня пролунали потужні вибухи внаслідок влучання безпілотника. Аналітики вважають, що саме на цьому складі в Росії зберігалися звезені з Північної Кореї боєприпаси

Про це повідомили аналітики проєкту Beyond Parallel.

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Аналітичний центр CSIS, вивчивши супутникові знімки з серпня 2023 року і до нині, дійшов висновку, що Північна Корея передала Росії велику кількість боєприпасів. 

Зокрема, судна, завантажені боєприпасами, рухалися між Наджином у Північній Кореї, Дунаєм та портом Східний у Росії. Таких візитів аналітики нарахували щонайменше 25. Крім того, було зафіксовано рух 19 "чорних суден", де вимкнули передачу AIS, щоб їх неможливо було ззовні виявити Вони розвантажились у Східному порті в Росії.

КНДР відправляє боєприпаси Росії
Маршрут постачання боєприпасів з КНДР до Росії. Фото: Beyond Parallel

Тим часом в Тихорецьку активно розбудовували склад боєприпасів. Такі ж роботи провели ще на Моздоцькому складі та на Єгорлицькому аеродромі, який перебудували для зберігання боєприпасів ближче до лінії фронту. Ці стратегічні сховища, розташовані щонайменше за 400 кілометрів від кордону з Україною. Саме туди звозили снаряди з КНДР.

Передача боєприпасів Північної Кореї до Росії почалася минулого року, як підтвердив Білий дім 13 жовтня 2023 року. У серпні Білий дім також заявив, саме Тихорецьке сховище боєприпасів є місцем зберіганням північнокорейських боєприпасів. Раніше Тихорецьке сховище займалося лише зберіганням та обслуговуванням боєприпасів, артилерійських систем та супутнього обладнання. Однак, його суттєво модернізували — об’єкт захищений багатошаровим парканом безпеки з охоронними вежами, обслуговується залізничним під’їздом від малого залізничного об’єкта в Тихонькому. 

Територія зберігання складалася з приблизно чотирьох закритих землею складів, 27 облицьованих складів, деякі з будівлями, двох невеликих резервуарів, двох вимощених відкритих парків для зберігання транспортних засобів/обладнання та під’їзної лінії з залізничною лінією, де зберігалися боєприпаси, артилерійські системи, а обладнання завантажується або розвантажується.

Склад Тихорецьк
Як почали переоблаштовувати склад у Тихорецьку  в 2023 році. Фото: CSIS

Останній супутниковий знімок, за 10 лютого 2024 року, показало, що там зменшилась кількість вагонів та іншого обладнання. На в’їзді та на під’їзді до об’єкта була велика кількість вантажівок.

Нагадаємо, ще у 2023 році ЗМІ заявили, що Росія звозить північнокорейські снаряди у Тихорецьк

Нещодавно США запровадили санкції проти мережі, яка залучена до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю

вибух військові склади боєприпаси Росія Північна Корея

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