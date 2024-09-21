Взрывы на складе в Тихорецке — на базе могли хранить боеприпасы из КНДР

Российский склад боеприпасов в Тихорецке. Фото: Frontintelligence

В России в Тихорецке на складе с боеприпасами в ночь на субботу 21 сентября прогремели мощные взрывы в результате попадания беспилотника. Аналитики считают, что именно на этом складе в России хранились свезенные из Северной Кореи боеприпасы

Об этом сообщили аналитики проекта Beyond Parallel.

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Аналитический центр CSIS, изучив спутниковые снимки с августа 2023 года и по сей день, пришел к выводу, что Северная Корея передала России большое количество боеприпасов.

В частности, суда, загруженные боеприпасами, двигались между Наджином в Северной Корее, Дунаем и Восточным портом в России. Таких визитов аналитики насчитали по меньшей мере 25. Кроме того, было зафиксировано движение 19 "черных судов", где выключили передачу AIS, чтобы их невозможно было обнаружить снаружи. Они разгрузились в Восточном порту в России.

Маршрут поставок боеприпасов из КНДР в Россию. Фото: Beyond Parallel

Тем временем в Тихорецке активно строили склад боеприпасов. Такие же работы провели еще на Моздоцком складе и на Егорлыцком аэродроме, который был перестроен для хранения боеприпасов ближе к линии фронта. Эти стратегические хранилища расположены не менее 400 километров от границы с Украиной. Именно туда свозили снаряды из КНДР.

Передача боеприпасов Северной Кореи в Россию началась в прошлом году, как подтвердил Белый дом 13 октября 2023 года. В августе Белый дом также заявил, что именно Тихорецкое хранилище боеприпасов является местом хранения северокорейских боеприпасов. Ранее Тихорецкое хранилище занималось только хранением и обслуживанием боеприпасов, артиллерийских систем и сопутствующего оборудования. Однако его существенно модернизировали — объект защищен многослойным забором безопасности с охранными башнями, обслуживается железнодорожным подъездом от малого железнодорожного объекта в Тихонько.

Территория хранения состояла из примерно четырех закрытых землей складов, 27 облицованных складов, некоторые со зданиями, двух небольших резервуаров, двух мощенных открытых парков для хранения транспортных средств/оборудования и подъездной линии с железнодорожной линией, где хранились боеприпасы, артиллерийские системы, а оборудование загружается или разгружается.

Как начали переустраивать склад в Тихорецке в 2023 году. Фото: CSIS

Последний спутниковый снимок, за 10 февраля 2024 года, показал, что там уменьшилось количество вагонов и другого оборудования. На въезде и подъезде к объекту было большое количество грузовиков.

Напомним, еще в 2023 году СМИ заявили, что Россия свозит северокорейские снаряды в Тихорецк.

Недавно США ввели санкции против сети, вовлеченной в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей.