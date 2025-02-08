У Ростові лунали вибухи в стратегічно важливому районі Сельмаш

Наслідки дронової атаки в Росії. Фото: росЗМІ

У ніч проти 8 лютого в Росії, у Ростові-на-Дону пролунали вибухи, зокрема в районі "Сельмаш". Цей район вважається стратегічно важливим, адже там розташовані важливі військові об’єкти.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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За попередніми даними, у зоні удару опинилися два військових аеродроми, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, адаптовану для військових цілей.

Також у цьому районі помічали зенітно-ракетні комплекси С-400, що є ключовими елементами російської ППО.

Крім того, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ, який відіграє центральну роль у координації бойових дій на південному напрямку.

Карта атак об'єктів в Росії, які зазнали атаки вночі 8 лютого. Фото: Андрющенко Time

Андрій Коваленко зазначив, що раніше на території заводу "Сельмаш" фіксували склади боєприпасів та інші технічні об'єкти, що використовуються для забезпечення російських військ.

Нагадаємо, в Росії сьогодні, 8 лютого, два нафтопереробні заводи опинились під атакою дронів.

Також нещодавно Генштаб ЗСУ та РНБО підтвердив успішну атаку української армії на аеродром в Приморсько-Ахтарську у ніч на 6 лютого.