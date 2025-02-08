В Ростове раздавались взрывы в стратегически важном районе Сельмаш

Последствия дроновой атаки в России. Фото: росСМИ

В ночь на 8 февраля в России, в Ростове-на-Дону прогремели взрывы, в частности в районе "Сельмаш". Этот район считается стратегически важным, ведь там расположены важные военные объекты.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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По предварительным данным, в зоне удара оказались два военных аэродрома, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, адаптированную для военных целей.

Также в этом районе замечали зенитно-ракетные комплексы С-400, которые являются ключевыми элементами российской ПВО.

Кроме того, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ, который играет центральную роль в координации боевых действий на южном направлении.

Карта атак объектов в России, которые подверглись атаке ночью 8 февраля. Фото: Андрющенко Time

Андрей Коваленко отметил, что ранее на территории завода "Сельмаш" фиксировали склады боеприпасов и другие технические объекты, используемые для обеспечения российских войск.

Напомним, в России сегодня, 8 февраля, два нефтеперерабатывающих завода оказались под атакой дронов.

Также недавно Генштаб ВСУ и СНБО подтвердил успешную атаку украинской армии на аэродром в Приморско-Ахтарске в ночь на 6 февраля.