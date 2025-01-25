Коваленко відповів чи отримуватиме Україна допомогу від США

Перевірка техніки перед відправкою в Україну. Фото: Marine Corps Lance Cpl. Christian Salazar

Наразі Україна досі отримує пакети військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Йдеться про ті пакети, які ухвалили в США для передачі Україні раніше.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко.

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Повідомлення Коваленка. Фото: скриншот

"Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше", — повідомив Коваленко.

Нагадаємо, західні видання Politico та Reuters заявили, що державний секретар США Марко Рубіо випустив інструкцію згідно з якою мають негайно припинити видатки на більшість чинних грантів щодо іноземної допомоги на три місяці. Йшлося про надання допомоги таким союзникам США, як Україна, Тайвань та Йорданія. Згодом Держдеп США має прозвітувати впродовж 85 днів з моменту випуску вказівок про те, які програми варто продовжити, а які навпаки призупинити.

Натомість журналіст Остап Яриш з видання "Голос Америки" заявив, що наказ держсекретаря Рубіо про припинення закордонної допомоги США не стосується військової підтримки України.

Додамо, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США могли б закупити зброю для України на кошти від доходів з російських активів.

Тим часом Марко Рубіо висловився щодо того, яким є його бачення закінчення війни в Україні.